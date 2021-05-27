Этнографический музей в Улан-Удэ подвели манекены

УФАС Бурятии заставил учреждение аннулировать закупку



УФАС Бурятии поддержало доводы жалобы на нарушения, допущенные Этнографическим музеем народов Забайкалья при проведении закупки. Оспоренный конкурс на выполнение ремонтно-реставрационных работ Старообрядческого комплекса стоимостью 24 млн рублей был объявлен месяц назад.



- Однако в техническое задание заказчик включил также требование о поставке манекенов, информационного киоска и прибора для контроля микроклимата, что к реставрации объектов культурного наследия не относится и ограничивает возможности участия в закупке, - сообщили в УФАС.



В итоге ведомство выдало Этнографическому музею предписание об аннулировании закупки.







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