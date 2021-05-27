Житель Бурятии выплатил алименты детям, испугавшись «уголовки»

Безответственный родитель задолжал дочери и сыну больше полумиллиона рублей



Житель Тарбагатайского района Бурятии во избежание привлечения к уголовной ответственности выплатил алиментную задолженность в размере свыше 500 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов, отец двух детей в течение нескольких лет игнорировал требование платить алименты и не оказывал детям никакой помощи.



- Как стало известно, должник, обязанный ежемесячно выплачивать алименты в размере третьей части от всех доходов, официально нигде не работал и материальной помощи 15-летнему сыну и 11-летней дочери он не оказывал. Вследствие чего у мужчины образовалась задолженность в размере 515 428 рублей, - сообщили в ведомстве.



Нерадивому родителю все время регулярно приходили требования о выплате алиментов.



- В течение нескольких лет сотрудники ведомства применяли к отцу принудительные меры в виде ареста денежных средства на расчетных счетах в банковских учреждениях, ограничения выезда за пределы страны, а также ограничение права управления транспортным средством. Судебным приставом неоднократно направлялись повестки с требованием явиться на прием и оплатить имеющуюся задолженность, - отметили в УФССП.



Однако, взяться за ум родителю пришлось после предупреждения о привлечении его к уголовной ответственности. В общей сложности отцу понадобилось три года, чтобы пересмотреть свои взгляды на жизнь и на вопросы воспитания и содержания собственных детей.



В настоящее время денежные средства в полном объеме перечислены взыскателю. Должник же в свою очередь сообщил о новом месте работы и теперь периодические платежи по алиментам будут удерживаться из его заработной платы.



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