В Бурятии цены на охрану школ могут вырасти в несколько раз

Это объясняется необходимостью усиления безопасности





В школах Бурятии, детских садах и больницах уже в ближайшее время повысится стоимость оплаты охранных услуг, согласно ведомственному приказу Росгвардии, который распространяется на все частные структуры. Совпадение или нет, но это произошло после стрельбы в школе Казани.

В результате учреждения будут платить за охрану в несколько раз дороже, чем ранее, что объясняется необходимостью усиления безопасности. Вопрос - будут ли при этом предоставлены хоть какие-то гарантии безопасности - остается риторическим. Но одно уже сейчас понятно точно – за новшества кому-то придется хорошо заплатить.Несколько лет назад после образования Росгвардии (куда была передана в том числе вневедомственная охрана) новому ведомству передали контроль за деятельностью частных охранных организаций. В том числе лицензирование деятельности каждого работника, порядок хранения и выдачи оружия и спецсредств, вплоть до определения законности действий как самих организаций, так и отдельных охранников. Однако установкой минимальной стоимости оплаты труда охранника ЧОПа ведомство занялось впервые.Напомним, совсем недавно вступил в силу Приказ Росгвардии от 15 февраля 2021 года № 45 «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок охранных услуг». Данным документом установлена минимальная стоимость работы одного частного охранника в размере немногим более 200 рублей в час.Тем временем в Бурятии стоимость физической охраны объектов в среднем составляет около 150 рублей в час. Цена формируется в основном из нескольких показателей: минимальной оплаты труда и социальных взносов, а также административных расходов предприятия по обеспечению охранника экипировкой, оружием, связью, обучением, наличием группы быстрого реагирования и т. д. Но в некоторых случаях стоимость часа у фирм опускается до ... 50 рублей, особенно в районах. Это означает, что охраннику фирма платит в конверте, экономя на всем.Казалось бы, причем здесь уровень оплаты труда в коммерческих организациях и государственное ведомство? Почему контролирующий орган принимает решение, фактически заставляющее частные охранные структуры поднимать стоимость своей рабочей силы в несколько раз?Как рассказал «Номер один» директор крупной частной охранной структуры, новый документ фактически направлен на то, чтобы вытеснить и убрать от участия в госконтрактах небольшие частные структуры. Которые значительно снижают стоимость услуг по охране многочисленных объектов, в том числе школ, детсадов и больниц, и с которыми не может конкурировать ни «Росгвардия», ни крупные ЧОПы.Инициаторы поправок мотивируют это тем, что высокая стоимость одного часа работы охранника привлечет в сферу действительно профессиональных охранников, и это повысит безопасность охраняемых объектов, разыгрываемых по муниципальным и госконтрактам.Таким образом, позволит, во-первых, дополнительно привлечь в отрасль профессиональных, лицензированных охранников, во-вторых, обеспечить прозрачность и защиту интересов самих сотрудников частных охранных организаций, увеличить размер налоговых поступлений в бюджеты, сообщили в бурятском региональном представительстве отраслевого объединения «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» (ФКЦ РОС).Добавим, что в Бурятии вопрос низкого уровня оплаты труда приводит к дефициту квалифицированных работников. Слишком велика утечка кадров.- Если у сотрудника есть 5 или 6-й разряд, то ему легко будет получить работу на вахте как минимум в три раза больше, чем в Улан-Удэ, - говорит директор улан-удэнского ЧОПа. - С одной стороны, это мотивирует молодых охранников повышать свою квалификацию, а с другой - приводит к колоссальной утечке кадров на запад, север и восток России.Однако подняв в Бурятии стоимость работ и установив минимальную ставку, ниже которой «падать нельзя», создался некий вакуум для принятия решения госзаказчиком.- Представьте себе, начались торги, заявлена стоимость охраны объекта в 500 рублей в час, - рассказывает директор улан-удэнского ЧОПа. - Участвуют несколько фирм, и все они гарантированно за полчаса упадут в стоимости до 216 рублей. Дальше - стоп. Все участники стоят. И главный принцип определения победителя по цене работ, согласно 44-му ФЗ (О госзакупках), перестает работать.Видимо, появляются новые схемы оценки охранного предприятия в выборе победителя, пока существующие лишь на бумаге.К чему все это приведет? По данным статистики, в 2020 году в Бурятии было зарегистрировано 300 частных охранных предприятий. Как отмечают участники рынка, подавляющее количество (порядка 90%) этих структур не смогут принять участие в охране государственных или муниципальных объектов, поскольку ранее они существовали исключительно за счет демпинга. Он заключался в том, что эти ЧОПы нанимали недостаточно квалифицированный персонал и платили им в конверте.Но есть еще один пострадавший, вернее, пострадавшие. Речь идет, прежде всего, о школах и детских садах. Ведь принятие новых правил означает, что стоимость охранных услуг возрастет для них в несколько раз. А бюджеты на этот год уже заложены. Кроме того, сомнительно, что и в будущем бюджетным учреждениям автоматически увеличат и объемы передаваемых средств на охранные услуги.Например, недавно, по словам заместителя председателя комитета по образованию Улан-Удэ Любови Цепковой, Росгвардия предложила расценки на охрану школ в размере 333 рубля в час (что в два раза выше, чем у ЧОПов). Мэрия думает. Ведь речь идет о дополнительных тратах на охрану из дефицитного бюджета в размере многих миллионов рублей в год. В условиях острой нехватки средств не будут ли вынуждены школы требовать с родителей возросшую плату за охрану?Кстати, по данным комитета по образованию Улан-Удэ, до 1 сентября 2020 года в 11 новых школах услуги ЧОПов оплачивали родители. Практика наработана: вы же хотите обеспечить безопасность ваших детей - тогда платите.Таким образом, вся эта шумиха с безопасностью после очевидного провала правоохранительных органов в связи со стрельбой в школе в Казани может обернуться ростом расходов на безопасность. Вопрос - кто именно в итоге за это заплатит?Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»