27.05.2021
«2,5 тысячи человек без крова, разрушенные здания, обесточенные районы»

«2,5 тысячи человек без крова, разрушенные здания, обесточенные районы»

МЧС Бурятии провело учения по ликвидации последствий землетрясения

Сегодня сотрудники МЧС провели масштабные учения в Улан-Удэ на улице Кабанская. По «легенде», 27 мая в 07.30 утра на территории Иволгинского района произошло землетрясение силой в 6 баллов. Наибольшие потери пришлись на Улан-Удэ.



- Без крова осталось 2,5 тысячи человек, полностью разрушено 19 зданий, около 200 зданий получили серьезные повреждения. Обесточен мкр Заречный. Выявлены множественные порывы водовода, холодное водоснабжение аварийно отключено в 4 многоквартирных домах по улице Кабанская, - представили сценарий спасатели.



Сотрудники МЧС отработали действия в случае сейсмособытия и показали, какая техника будет спасать людей. Так, для эвакуации населения из зоны разрушений условно потребовалось 25 больших автобусов. Для подвоза продовольствия к местам временного размещения привлекались 2 единицы транспорта Городского комбината школьного питания. Три ремонтно-восстановительные бригады «Водоканала» оперативно прибыли на место аварии, с точностью определили все порывы и успешно восстановили холодное водоснабжение в жилых домах. Подвоз питьевой воды был организован.



- Проверены оборудование и сооружения, попадающие в зону сейсмособытия. Отработаны способы эвакуации жителей и организация их жизнеобеспечения в пунктах временного размещения с включением системы оповещения населения. Определены точки сбора населения при угрозе землетрясения. К данной ситуации подготовлены все службы, - резюмирован начальник Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.



В учениях задействовали 89 единиц транспортна и 219 человек, среди которых спасатели Управления по ЧС администрации Улан-Удэ, МБУ «Комбинат по благоустройству», МУП «Водоканал», Филиал ПАО «Россети Сибири» «Бурятэнерго», Городской комбинат школьного питания, МУП «Городские маршруты», городская поликлиника №4. В ходе учений отработан механизм взаимодействия, проверено оснащение материально-технического обеспечения.

фото: администрация Улан-Удэ
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