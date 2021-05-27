«2,5 тысячи человек без крова, разрушенные здания, обесточенные районы»

МЧС Бурятии провело учения по ликвидации последствий землетрясения

Сегодня сотрудники МЧС провели масштабные учения в Улан-Удэ на улице Кабанская. По «легенде», 27 мая в 07.30 утра на территории Иволгинского района произошло землетрясение силой в 6 баллов. Наибольшие потери пришлись на Улан-Удэ.- Без крова осталось 2,5 тысячи человек, полностью разрушено 19 зданий, около 200 зданий получили серьезные повреждения. Обесточен мкр Заречный. Выявлены множественные порывы водовода, холодное водоснабжение аварийно отключено в 4 многоквартирных домах по улице Кабанская, - представили сценарий спасатели.Сотрудники МЧС отработали действия в случае сейсмособытия и показали, какая техника будет спасать людей. Так, для эвакуации населения из зоны разрушений условно потребовалось 25 больших автобусов. Для подвоза продовольствия к местам временного размещения привлекались 2 единицы транспорта Городского комбината школьного питания. Три ремонтно-восстановительные бригады «Водоканала» оперативно прибыли на место аварии, с точностью определили все порывы и успешно восстановили холодное водоснабжение в жилых домах. Подвоз питьевой воды был организован.- Проверены оборудование и сооружения, попадающие в зону сейсмособытия. Отработаны способы эвакуации жителей и организация их жизнеобеспечения в пунктах временного размещения с включением системы оповещения населения. Определены точки сбора населения при угрозе землетрясения. К данной ситуации подготовлены все службы, - резюмирован начальник Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.В учениях задействовали 89 единиц транспортна и 219 человек, среди которых спасатели Управления по ЧС администрации Улан-Удэ, МБУ «Комбинат по благоустройству», МУП «Водоканал», Филиал ПАО «Россети Сибири» «Бурятэнерго», Городской комбинат школьного питания, МУП «Городские маршруты», городская поликлиника №4. В ходе учений отработан механизм взаимодействия, проверено оснащение материально-технического обеспечения.фото: администрация Улан-Удэ