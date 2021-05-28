В Бурятии суточное число случаев COVID-19 перевалило за 80

В минувшие сутки не зафиксировано летальных исходов от коронавируса



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 38 334. Это на 81 случай больше, чем было в четверг, 54% (20 549) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 894 человек, за минувшие сутки, к счастью, не было летальных исходов, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 81 нового случая коронавируса: 57 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3754 человек.



В стационарах получает лечение 421 пациент с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 266. В отделениях реанимации находится 49 пациентов (из них старше 65 лет –24), на ИВЛ – 28 пациентов (из них старше 65 –17), в том числе на неинвазивной ИВЛ–20.



Амбулаторное лечение проходят 153 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 36 866 (+42) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 540 коек: занято – 421, свободно – 119 коек. Занятость коечного фонда составляет 78%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 872 человек, с нарастающим итогом – 990 119 человек.



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