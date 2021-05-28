В Улан-Удэ второй концерт «Артик и Асти» состоится, несмотря на нарушения

Организаторам выступления выпишут штраф





В Улан-Удэ вчера прошел первый концерт московской группы «Артик и Асти», в ходе которого сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения антиковидных требований. Однако, несмотря на это, второй концерт группы все же состоится.

«Пятничный концерт «Артик и Асти» состоится. Рассадкой, допуском и контролем будут заниматься сотрудники ФСК. Роспотребнадзор оформляет штраф на организаторов концерта за нарушения антиковидных правил во время вчерашнего концерта», сообщили в Республиканском оперативном штабе.Напомним, из-за антиковидных ограничений организаторы концерта разделили выступление артистов на два дня, чтобы соблюсти требования по наполняемости зала в 50%.Фото: pixabay.com