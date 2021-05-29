В Улан-Удэ самокаты угрожают горожанам

Владельцы электросамокатов часто позволяют себе много лишнего: едут там, где удобно им, и с той скоростью, которая их устраивает



Улан-удэнцы осваивают новый способ передвижения - электросамокат. Встаешь на доску и мчишь на работу. Права получать не надо, искать парковку или платить за нее тоже. Самокат можно легко сложить и взять с собой в любой транспорт, а в офисе или кафе спрятать под стол.



Опасные пешеходы



Популярность электросамокатов у молодых и не очень людей этой весной возросла многократно. Из-за пандемии коронавируса пользоваться общественным транспортом стало небезопасно, так что не имеющие личных авто улан-удэнцы поспешили освоить современные устройства. На первый взгляд, сплошные плюсы: потеть, как на велосипеде, крутя педали, не нужно, плюс нет нужды надевать маску, как в метро или автобусе. Наконец, электросамокат избавляет от пробок и долгого ожидания нужной маршрутки. Зарядил и поехал. Однако вместе с ростом популярности таких транспортных гаджетов в полный рост встал вопрос безопасности. Как самих ездоков, так и пешеходов.



В крупных городах «пешеходов с колесиками» на улицах столько, что тротуары начинают походить на проезжую часть. Дело доходит до драк с пострадавшими и полицией. Понятное дело, никому не хочется получить в спину самокатом на скорости 25 километров в час, тем более если вы гуляете с ребенком. Вот пешеходы и готовы чуть ли не бить самокатчиков.



Владельцы электросамокатов и правда часто позволяют себе много лишнего: едут там, где удобно им, и с той скоростью, которая их устраивает. Предупреждать о своем приближении специальным сигналом (на худой конец, звоночком, как делают это велосипедисты) они тоже не считают нужным. И зачастую истории заканчиваются плачевно и для самокатчиков, и для пешеходов.



В Петербурге врачи уже неделю борются за жизнь Давида Залеева, упавшего с электросамоката в состоянии алкогольного опьянения. Состояние солиста балета Мариинского театра внушает серьезные опасения. Оптимизма в прогнозах медиков на данный момент нет. Падение артиста попало на видео. Судя по кадрам, двигаясь на скорости по тротуару, он задел одного из прохожих, в результате чего повалился на асфальт. А в Лондоне в начале мая популярный блогер разбилась насмерть – девушка влетела на скорости в автобус.

В Улан-Удэ единственное, что спасает от войны на тротуарах, это сами плохие тротуары. Но волна любителей погонять без прав уже докатилась и до нашего города.



В Госавтоинспекции о проблеме засилья «пешеходов с ускорением» говорят не первый год, но в Бурятии пока наплыва таких лихачей еще не зафиксировали. При этом в соседних регионах количество происшествий с участием электросамокатов, моноколес и гироскутеров растет в геометрической прогрессии.



Владельцы этих транспортных средств иногда доставляют дискомфорт не только пешеходам на тротуарах. Они опасны сами для себя, когда решают стать полноправными участниками дорожного движения и встают в один ряд с автомобилями, уточнили в ГАИ по Бурятии.



Самокатчики ошибочно полагают, что на проезжей части у них те же права, что и у велосипедистов. На самом деле это не так. В правилах дорожного движения такой вид транспорта, как электросамокат или гироскутер, не упоминается вовсе.



На сегодняшний день у владельцев такого транспорта один статус – пешеход. Соответственно, все происшествия с их участием рассматриваются как инцидент, где виновником или пострадавшим является пешеход, объяснили в ГАИ.



«Просто нужно уважать друг друга»



Улан-удэнец Баир Чугдаев свой первый самокат приобрел еще три года назад. Тогда это был простейший механизм.



- Доска, руль, два колеса. Отталкиваешься ногой и едешь. Муторно, но лучше, чем ничего, – рассказывает молодой человек. Как только технологии шагнули вперед, студент пересел на более продвинутую модель. Весной купил уже электросамокат за 24 тыс. рублей.



- Есть, конечно, и гораздо более «фаршированные» версии с ценой от 50 до 80 тыс. рублей и выше. Но меня и эта устраивает: сгонять по делам днем или просто проветриться вечером на набережной – идеально, – говорит парень.



Его самокат разгоняется до 25 километров в час и выдерживает вес до 100 килограммов, то есть при желании можно кататься даже вдвоем. Единственный минус – заряда мощности хватает на 10 - 12 часов, потом железного коня нужно ставить на зарядку.



К претензиям пешеходов, которым мешают снующие кругом владельцы самокатов, молодой человек относится по-философски.



- Они просто сами не пробовали, насколько это классно и удобно. А тот факт, что человек на самокате может попасть под колеса авто или кого-то сбить, ну так это и без колес сделать можно. Достаточно просто уважать друг друга и не выключать мозги, – рассуждает парень.



Крутые самокатчики как минимум половину всех своих поездок по городу делают на новомодном средстве для передвижения. Некоторые поклонники самоката рассказывают, что ездят на нем уже вообще везде: на работу, в магазин и даже собаку выгуливают. Хотя городскую среду для самокатчиков никак безбарьерной не назовешь.



- Главный бич и самокатов, и роллеров - это плохая плитка на дорогах, - жалуется другой любитель самокатных прогулок Андрей. - Мало того что она дешевая и поэтому бугристая, еще и уложена плохо.



При этом в Улан-Удэ появились самокатчики, выезжающие на дороги. Модели с сиденьем больше похоже на мопеды – у них массивные колеса, сиденье и широкая площадка для ног. Такие агрегаты развивают скорость до 40 километров в час и уже мешают другим пешеходам на тротуарах.



- Я живу на Октябре, а работа - в центре. Пробки что на машине, что на трамвае. Нашла подержанную модель за 30. Хотела бы ездить по тротуару, но ям там больше, чем на дороге. Держусь правой полосы и не гоняю, как те же байкеры. Кому я мешаю? – говорит улан-удэнка Эржена.



Свою статистику ведут и травматологи. С летним периодом в БСМП поступают десятки любителей транспортных гаджетов: «Самое опасное – это черепно-мозговые травмы. Но к нам попадают не только упавшие с самокатов, но и велосипедисты, и скейтеры».



По словам главного экстремала Бурятии Сергея Климова, надевать шлем на байке или самокате это такое же железное правило, как и пристегиваться ремнем в автомобиле.



- Все, что движется со скоростью, опасно. Это касается и велосипеда, и скейта, и сноуборда, и электросамоката. Я уже вижу самокатчиков без шлемов, без наколенников и налокотников. Это, без сомнения, грозит опасными травмами.



Андрей Шевченко, «Номер один».

Фото: ГИБДД Новосибирска

