Проблемы сепарации

Как и почему дети должны отделяться от родителей?



Отгремят выпускные, и для многих выпускников начнется новая жизнь. Кто-то уедет на учебу в другие города, кто-то останется учиться в родных пенатах, но каждый из них продолжит взрослеть, постепенно будет отделяться от мамы и папы, строить свою собственную судьбу. Однако на пути сепарации могут возникнуть серьезные проблемы. В чем причины и как их избежать, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Начало независимости



- Игорь Валерьевич, когда можно сказать, что ребенок уже вырос и стал самостоятельным человеком, не нуждающимся в родительском контроле?



- С юридической точки зрения есть достаточно четкая граница, определяющая возраст совершеннолетия - 18 лет. Однако сказать, что со дня совершеннолетия ребенок в психологическом плане стал самостоятельным и независимым от родителей, мы не можем. В психологии процесс отделения ребенка от родителя и становление его самостоятельности принято называть сепарацией. Это достаточно сложный многокомпонентный процесс, очень тесно связанный со всеми механизмами формирования и становления личности: с вопросами идентификации, самоидентификации, установления личных границ, становления самости, самосознания, Я-концепции и т. д.



- Зачем нужна сепарация?



- Для того чтобы ребенок стал самостоятельным взрослым, мог автономно функционировать, в широком смысле этого слова. Встречаются в жизни такие ситуации, когда взрослый человек 40 - 50 лет не является самостоятельной личностью, он может жить и содержаться родителями, его эмоции, ценности, мысли и суждения в полной мере зависят от них. В этом случае говорят о незавершенной сепарации.



Кстати, помимо незавершенной сепарации, бывают варианты, когда она совершается неблагоприятно. Это может быть связано с разрывом отношений с родителями, например, в результате их трагической утраты в детстве или сильного нарушения детско-родительских отношений, когда родители и дети становятся чужими друг другу людьми. При благоприятной сепарации отношения не разрываются. Они трансформируются из отношений «ребенок – родитель» в связь двух взрослых людей.



Поэтому в психологическом плане сепарация очень важна, она оказывает большое влияние на личность человека, на качество его жизни, на отношения, выстраиваемые с другими людьми.



- С какого возраста начинается этот процесс отделения?



- Процесс сепарации – это не какое-то одномоментное явление, это достаточно длительный процесс. Когда мы говорим об отделении ребенка от родителя, под сепарацией понимается функциональная (когда ребенок может самостоятельно функционировать как биологический организм), эмоциональная (его эмоции не зависят от эмоций его родителей), ценностная (ценности ребенка становятся независимыми от ценностей родителя и не определяются ими) и финансовая независимость ребенка от родителя.



Традиционно считается, что начало сепарации происходит от года до трех лет. Именно на первом этапе отделения формируется функциональная независимость ребенка от родителей. В этом возрасте он впервые начинает воспринимать себя в качестве самостоятельного субъекта, автономного существа. Говорит о себе: «я сам», у малыша появляется эгоцентризм, первые личные границы. Кризис трех лет знаменует собой завершение функциональной сепарации. Хотя, например, венгерский психолог Маргарет Малер пишет, что наиболее важный возрастной период первой сепарации – от 5 до 30 месяцев. То есть фактически начало отделения начинается еще до года, поэтому сам процесс сепарации длится весь период детства и отрочества.



Независимость растет и крепнет



Когда мы говорим, что в возрасте трех лет происходит функциональное отделение ребенка, нужно понимать, что процесс сепарации продолжается. Согласитесь, что родители достаточно долго еще организуют жизнедеятельность ребенка: кормят, поят, одевают его, а не просто дают еду и одежду. Определенная функциональная зависимость сохраняется еще какое-то время. Насколько ребенок становится функционально независимым от родителей, определяется тем, в какой мере он может самостоятельно осуществлять свои основные функции жизнедеятельности. Когда мы можем оставить его дома одного, не опасаясь, что с ним что-то случится, он не причинит себе вреда и сможет поддерживать на нормальном уровне функционирование.



Достаточно значимым периодом в эмоциональной сепарации становится дошкольное детство, когда ребенок включается в группы сверстников и начинает взаимодействовать с другими взрослыми. Со временем чем больше школьник общается с другими людьми, чем в больший социальный контекст он оказывается включенным, тем менее зависимыми становятся его эмоциональные реакции от родителей.



Например, ребенок полутора - двух лет упал, мама испугалась, и малыш начинает плакать вслед за ней. На самом деле он не испугался, не ударился, и если бы не было эмоциональной реакции матери, то просто бы встал и пошел дальше. В возрасте пяти лет мы уже можем видеть совершенно другую картину. Допустим, ребенок споткнулся и упал, родитель испугался, однако малыш не заплакал, он встал и сказал: «все нормально». То есть его эмоциональные реакции становятся более независимыми. Дальше – больше, когда происходит формирование собственных вкусов ребенка независимо от того, нравится это родителям или нет.



В этом плане расцвет эмоциональной независимости приходится на подростковый возраст, когда вкусы подростков начинают сильно отличаться от предпочтений его родителей. На основе различных предпочтений у ребенка начинает формироваться собственная система ценностей: что важно, что ценно, а что неценно. Мы можем это увидеть, когда младший школьник дает чему-либо какую-то морально-этическую оценку, говорит, например, что материться нехорошо - ведь так говорят взрослые.



В подростковом возрасте может быть совершенно другая картина, изначальная норма ставится им под сомнение, и у него формируется своя собственная. В более глобальном масштабе возникает вопрос о формировании личной системы ценностей. Что касается финансовой сепарации, то это вопрос по большей части экономический, он связан с тем, что подросток может не просто функционировать независимо от родителей, но и обеспечивать его сам.



Главная ошибка родителей



- Когда же заканчивается процесс отделения? Наступает идеальный возраст для сепарации?



- Считается, что к концу подросткового возраста сепарация должна завершиться как минимум в психологическом, эмоциональном и ценностном плане. К этому времени молодой человек должен быть уже достаточно независимым от родителей. Но когда заканчивается подростковый возраст? Однажды мы уже говорили с вами о том, что сейчас идет пролонгация этого периода, многие исследователи считают, что подростковый возраст современного человека заканчивается в районе 25 лет.



Однако важно понимать, что сепарация индивидуальна. Границы, которые мы сейчас очертили, очень и очень условные и зависят от множества факторов, как социальных, так и индивидуальных. Все зависит от самой личности, поэтому не стоит переживать из-за того, что «мой ребенок слишком рано стал самостоятельным». Да, есть много случаев, когда подростки в 15 - 16 лет уже достаточно самостоятельны и независимы, вплоть до того, что могут сами обеспечивать себя и жить отдельно. С другой стороны, не стоит сильно переживать, когда кажется, что вот я, взрослый человек, очень сильно завишу от своих родителей, для меня очень важно их одобрение и поддержка. Потому что в конечном счете зависит от меня, когда мне отделиться от родителей в психологическом плане. Я могу сам определить время, когда буду готов к этому. Другая проблема, что этот вопрос у человека вообще не возникает. Здесь мы говорим о том, что сепарация не хочет заканчиваться – «да, я завишу от родителей, но это нормально, пусть родители дают мне деньги, обеспечивают, говорят, что делать, ведь это так удобно».



- Есть ли рекомендации родителя, как сделать так, чтобы этот процесс прошел благополучно?



- Если говорить о родителях, для них очень важно понимать, что те детско-родительские отношения, которые они выстраивают, временные. Они постоянно требуют изменений и должны подстраиваться под тот или иной возраст.



В этом плане самая большая ошибка взрослых и источник проблем – это когда родитель, выстроив определенную систему отношений с ребенком, не хочет ее менять, потому что она далась ему достаточно тяжело. Он только что научился разговаривать с трехлеткой, а тут уже приходится учиться общаться с семилеткой, и с ним нужно выстраивать отношения совершенно по-другому.



Родитель может застрять в уже сложившихся отношениях и прилагать все усилия для их сохранения. Это является источником различных проблем и конфликтов, когда родитель определяет для уже выросшего ребенка, куда ему поступать, пойти работать, на ком жениться или не жениться и пр. Такое застревание может обернуться серьезными внутриличностными проблемами, как у ребенка, так и у родителя, потому что это является не чем иным, как нарушением или размытием личных границ между ребенком и взрослым. Поэтому самое главное, на мой взгляд, это всегда быть готовым к изменениям, выстраивать гибкие отношения с ребенком и все время их перестраивать.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Отгремят выпускные, и для многих выпускников начнется новая жизнь. Кто-то уедет на учебу в другие города, кто-то останется учиться в родных пенатах, но каждый из них продолжит взрослеть, постепенно будет отделяться от мамы и папы, строить свою собственную судьбу. Однако на пути сепарации могут возникнуть серьезные проблемы. В чем причины и как их избежать, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- С юридической точки зрения есть достаточно четкая граница, определяющая возраст совершеннолетия - 18 лет. Однако сказать, что со дня совершеннолетия ребенок в психологическом плане стал самостоятельным и независимым от родителей, мы не можем. В психологии процесс отделения ребенка от родителя и становление его самостоятельности принято называть сепарацией. Это достаточно сложный многокомпонентный процесс, очень тесно связанный со всеми механизмами формирования и становления личности: с вопросами идентификации, самоидентификации, установления личных границ, становления самости, самосознания, Я-концепции и т. д.- Для того чтобы ребенок стал самостоятельным взрослым, мог автономно функционировать, в широком смысле этого слова. Встречаются в жизни такие ситуации, когда взрослый человек 40 - 50 лет не является самостоятельной личностью, он может жить и содержаться родителями, его эмоции, ценности, мысли и суждения в полной мере зависят от них. В этом случае говорят о незавершенной сепарации.Кстати, помимо незавершенной сепарации, бывают варианты, когда она совершается неблагоприятно. Это может быть связано с разрывом отношений с родителями, например, в результате их трагической утраты в детстве или сильного нарушения детско-родительских отношений, когда родители и дети становятся чужими друг другу людьми. При благоприятной сепарации отношения не разрываются. Они трансформируются из отношений «ребенок – родитель» в связь двух взрослых людей.Поэтому в психологическом плане сепарация очень важна, она оказывает большое влияние на личность человека, на качество его жизни, на отношения, выстраиваемые с другими людьми.- Процесс сепарации – это не какое-то одномоментное явление, это достаточно длительный процесс. Когда мы говорим об отделении ребенка от родителя, под сепарацией понимается функциональная (когда ребенок может самостоятельно функционировать как биологический организм), эмоциональная (его эмоции не зависят от эмоций его родителей), ценностная (ценности ребенка становятся независимыми от ценностей родителя и не определяются ими) и финансовая независимость ребенка от родителя.Традиционно считается, что начало сепарации происходит от года до трех лет. Именно на первом этапе отделения формируется функциональная независимость ребенка от родителей. В этом возрасте он впервые начинает воспринимать себя в качестве самостоятельного субъекта, автономного существа. Говорит о себе: «я сам», у малыша появляется эгоцентризм, первые личные границы. Кризис трех лет знаменует собой завершение функциональной сепарации. Хотя, например, венгерский психолог Маргарет Малер пишет, что наиболее важный возрастной период первой сепарации – от 5 до 30 месяцев. То есть фактически начало отделения начинается еще до года, поэтому сам процесс сепарации длится весь период детства и отрочества.Когда мы говорим, что в возрасте трех лет происходит функциональное отделение ребенка, нужно понимать, что процесс сепарации продолжается. Согласитесь, что родители достаточно долго еще организуют жизнедеятельность ребенка: кормят, поят, одевают его, а не просто дают еду и одежду. Определенная функциональная зависимость сохраняется еще какое-то время. Насколько ребенок становится функционально независимым от родителей, определяется тем, в какой мере он может самостоятельно осуществлять свои основные функции жизнедеятельности. Когда мы можем оставить его дома одного, не опасаясь, что с ним что-то случится, он не причинит себе вреда и сможет поддерживать на нормальном уровне функционирование.Достаточно значимым периодом в эмоциональной сепарации становится дошкольное детство, когда ребенок включается в группы сверстников и начинает взаимодействовать с другими взрослыми. Со временем чем больше школьник общается с другими людьми, чем в больший социальный контекст он оказывается включенным, тем менее зависимыми становятся его эмоциональные реакции от родителей.Например, ребенок полутора - двух лет упал, мама испугалась, и малыш начинает плакать вслед за ней. На самом деле он не испугался, не ударился, и если бы не было эмоциональной реакции матери, то просто бы встал и пошел дальше. В возрасте пяти лет мы уже можем видеть совершенно другую картину. Допустим, ребенок споткнулся и упал, родитель испугался, однако малыш не заплакал, он встал и сказал: «все нормально». То есть его эмоциональные реакции становятся более независимыми. Дальше – больше, когда происходит формирование собственных вкусов ребенка независимо от того, нравится это родителям или нет.В этом плане расцвет эмоциональной независимости приходится на подростковый возраст, когда вкусы подростков начинают сильно отличаться от предпочтений его родителей. На основе различных предпочтений у ребенка начинает формироваться собственная система ценностей: что важно, что ценно, а что неценно. Мы можем это увидеть, когда младший школьник дает чему-либо какую-то морально-этическую оценку, говорит, например, что материться нехорошо - ведь так говорят взрослые.В подростковом возрасте может быть совершенно другая картина, изначальная норма ставится им под сомнение, и у него формируется своя собственная. В более глобальном масштабе возникает вопрос о формировании личной системы ценностей. Что касается финансовой сепарации, то это вопрос по большей части экономический, он связан с тем, что подросток может не просто функционировать независимо от родителей, но и обеспечивать его сам.- Считается, что к концу подросткового возраста сепарация должна завершиться как минимум в психологическом, эмоциональном и ценностном плане. К этому времени молодой человек должен быть уже достаточно независимым от родителей. Но когда заканчивается подростковый возраст? Однажды мы уже говорили с вами о том, что сейчас идет пролонгация этого периода, многие исследователи считают, что подростковый возраст современного человека заканчивается в районе 25 лет.Однако важно понимать, что сепарация индивидуальна. Границы, которые мы сейчас очертили, очень и очень условные и зависят от множества факторов, как социальных, так и индивидуальных. Все зависит от самой личности, поэтому не стоит переживать из-за того, что «мой ребенок слишком рано стал самостоятельным». Да, есть много случаев, когда подростки в 15 - 16 лет уже достаточно самостоятельны и независимы, вплоть до того, что могут сами обеспечивать себя и жить отдельно. С другой стороны, не стоит сильно переживать, когда кажется, что вот я, взрослый человек, очень сильно завишу от своих родителей, для меня очень важно их одобрение и поддержка. Потому что в конечном счете зависит от меня, когда мне отделиться от родителей в психологическом плане. Я могу сам определить время, когда буду готов к этому. Другая проблема, что этот вопрос у человека вообще не возникает. Здесь мы говорим о том, что сепарация не хочет заканчиваться – «да, я завишу от родителей, но это нормально, пусть родители дают мне деньги, обеспечивают, говорят, что делать, ведь это так удобно».- Если говорить о родителях, для них очень важно понимать, что те детско-родительские отношения, которые они выстраивают, временные. Они постоянно требуют изменений и должны подстраиваться под тот или иной возраст.В этом плане самая большая ошибка взрослых и источник проблем – это когда родитель, выстроив определенную систему отношений с ребенком, не хочет ее менять, потому что она далась ему достаточно тяжело. Он только что научился разговаривать с трехлеткой, а тут уже приходится учиться общаться с семилеткой, и с ним нужно выстраивать отношения совершенно по-другому.Родитель может застрять в уже сложившихся отношениях и прилагать все усилия для их сохранения. Это является источником различных проблем и конфликтов, когда родитель определяет для уже выросшего ребенка, куда ему поступать, пойти работать, на ком жениться или не жениться и пр. Такое застревание может обернуться серьезными внутриличностными проблемами, как у ребенка, так и у родителя, потому что это является не чем иным, как нарушением или размытием личных границ между ребенком и взрослым. Поэтому самое главное, на мой взгляд, это всегда быть готовым к изменениям, выстраивать гибкие отношения с ребенком и все время их перестраивать.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru