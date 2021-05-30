Байкал обогнал Сочи

Озеро занимает по популярности третье место после Крыма и Санкт-Петербурга



По итогам опросов Байкал занимает по популярности третье место после Крыма и Санкт-Петербурга, обогнав Сочи среди мест, куда бы хотел поехать российский турист. Об этом на роуд-шоу туристических проектов Иркутской области сообщила директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО «Сбербанк» Наталья Волощенко.



«А когда людей спрашивают, что является визитной карточкой России, называют Кремль и потом Байкал», – подчеркнула она.



Представитель банка сообщила, что, по их расчетам, турпоток на Байкал продолжит расти – даже с учетом последствий пандемии более чем в два раза к 2030 году вырастет рынок внутреннего и въездного туризма.



«Из-за пандемии изменились паттерны поведения людей, в том числе в отношении отдыха. Понятно, что, когда границы окончательно откроют, часть турпотока перейдет туда, но ниша внутреннего туризма уже сложилась. В России разработаны предложения, превышающие по внутреннему туризму, зачастую по увлекательности, сервису, качеству заграничные. Этот рынок сформирован благодаря пандемии и уже никуда не денется», – заявила ИА «Телеинформ» Наталья Волощенко.



Она также отметила, что сейчас люди хотят отдыхать вдалеке от других и ближе к природе: «Многие задумываются о ментальном и физическом здоровье, о своем следе. Сейчас на повестке натуральность и экологичность. Поэтому на нашей территории с родными дикими местами и такой олдскульной инфраструктурой мы даже сейчас можем быть конкурентны и предлагать туристу привлекательный отдых».



Представитель банка также отметила, что в России 13% площади составляют особоохраняемые природные территории: «С одной стороны, это можно воспринимать как ограничение, с другой – как перспективу. Во всем мире рынок экотуризма составляет около 365 млрд долларов, в России – только 11,7 млн долларов. То есть нам есть куда развиваться и мы можем посостязаться с лидерами рынка».



Она сообщила, что к 2024 году количество прибытий в Иркутскую область и Бурятию должно составить 3,9 млн человек. Средний чек каждого туриста за время пребывания – 1,5 тыс. долларов.



«Мы хотим увеличить количество ночевок. Сейчас в Иркутской области их число составляет около четырех, надо этот показатель удвоить. Это можно сделать тогда, когда туристу есть чем заняться, на что посмотреть. Результатом должно стать 42 тыс. человек, занятых в отрасли к 2024 году», – заявила Наталья Волощенко.



Служба информации «Номер один».