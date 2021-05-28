Выпускной в среднем по стране обойдется родителям почти в 30 тыс рублей

Наряд одиннадцатиклассника более чем в полтора раза дороже наряда девятиклассника, расходы на праздник в 11-х классах выше почти в два раза



Наряд на праздник по поводу окончания девятого класса родителям юношей обходится в среднем в 9500 руб. На наряды дочерей россияне потратят в среднем 10400 руб. Более четверти родителей мальчиков и 20% родителей девочек говорят о том, что не будут покупать специальный наряд. На организацию выпускного вечера в девятых классах собирают в среднем 6600 руб, сообщает



Сервис по поиску работы посчитал, во сколько россиянам обходятся школьные выпускные балы детей. В опросе приняли участие 3000 родителей выпускников 9-х и 11-х классов.



Выпуск из 11-го класса — мероприятие гораздо более затратное. Наряд юноши обойдется родителям в среднем в 16000 руб., наряд девушки — в 16500 руб. Не будут покупать специальный выпускной наряд для сына 18% родителей, для дочери — 13%. Денежные сборы на выпускной вечер у родителей одиннадцатиклассников составляют в среднем 11500 руб.



Самые дорогие выпускные — в Москве: здесь на праздник, посвященный завершению 9-го класса, собирают в среднем 9500 руб., на выпускной из 11-го класса — 16300 руб. В Санкт-Петербурге расходы составляют 7500 и 13000 руб. соответственно. На наряды москвичи, чьи дети заканчивают девять классов, тратят в среднем 10800 руб. на сына и 12000 руб. на дочь, петербуржцы — 9800 и 11000 руб. соответственно. Наряды одиннадцати классников еще дороже: в Москве одеть сына стоит в среднем 17500 руб., дочь — 18000 руб., в Санкт-Петербурге — 16500 и 17200 руб. соответственно.



По сравнению с 2019 годом средняя стоимость наряда девятиклассника выросла на 13%, девятиклассницы — на 18%.



Средняя цена выпускных нарядов юношей и девушек, заканчивающих 11-й класс, выросла на 3%. На выпускной из 9-го класса собирают в среднем на 11% больше, чем два года назад. Расходы на выпускной из 11-го класса практически не изменились.







Фото: pixabay.com Наряд на праздник по поводу окончания девятого класса родителям юношей обходится в среднем в 9500 руб. На наряды дочерей россияне потратят в среднем 10400 руб. Более четверти родителей мальчиков и 20% родителей девочек говорят о том, что не будут покупать специальный наряд. На организацию выпускного вечера в девятых классах собирают в среднем 6600 руб, сообщает SuperJob Сервис по поиску работы посчитал, во сколько россиянам обходятся школьные выпускные балы детей. В опросе приняли участие 3000 родителей выпускников 9-х и 11-х классов.Выпуск из 11-го класса — мероприятие гораздо более затратное. Наряд юноши обойдется родителям в среднем в 16000 руб., наряд девушки — в 16500 руб. Не будут покупать специальный выпускной наряд для сына 18% родителей, для дочери — 13%. Денежные сборы на выпускной вечер у родителей одиннадцатиклассников составляют в среднем 11500 руб.Самые дорогие выпускные — в Москве: здесь на праздник, посвященный завершению 9-го класса, собирают в среднем 9500 руб., на выпускной из 11-го класса — 16300 руб. В Санкт-Петербурге расходы составляют 7500 и 13000 руб. соответственно. На наряды москвичи, чьи дети заканчивают девять классов, тратят в среднем 10800 руб. на сына и 12000 руб. на дочь, петербуржцы — 9800 и 11000 руб. соответственно. Наряды одиннадцати классников еще дороже: в Москве одеть сына стоит в среднем 17500 руб., дочь — 18000 руб., в Санкт-Петербурге — 16500 и 17200 руб. соответственно.По сравнению с 2019 годом средняя стоимость наряда девятиклассника выросла на 13%, девятиклассницы — на 18%.Средняя цена выпускных нарядов юношей и девушек, заканчивающих 11-й класс, выросла на 3%. На выпускной из 9-го класса собирают в среднем на 11% больше, чем два года назад. Расходы на выпускной из 11-го класса практически не изменились. Как писал «Номер один» , в России традиция с размахом отмечать любые праздники укоренилась уже давно. Причем одними из самых пафосных и дорогостоящих мероприятий становятся выпускные вечера, как в садиках, так и в школах. Если учесть, что в среднем каждый класс сдает от 200 до 400 тыс. рублей, то в пределах всей республики суммы, выбрасываемые на этот праздник, можно смело назвать баснословными.Фото: pixabay.com