Жители Бурятии оформляют высокопроцентные займы как вживую, так и дистанционно

В республике 11 микрофинансовых организаций, кредитующих население под 1% в сутки



В республике зарегистрировано 11 микрофинансовых организаций (МФО), кредитующих население республики под очень высокие проценты - в среднем 1% в сутки. Сибирское главное управление Центрального банка России провело пресс-конференцию для журналистов Бурятии и других сибирских регионов, где специалисты рассказали о новых тенденциях в микрокредитовании населения.



Напомним, что Бурятия два года назад формально отделилась от Сибирского федерального округа. Однако в области банковского регулирования все осталось по-прежнему, и поэтому с точки зрения банкиров жители Бурятии - сибиряки.



Не отличные наличные



Перед началом пресс-конференции специалисты Банка России опросили журналистов, какие ассоциации у них и у населения вызывает аббревиатура МФО? И услышали самое политкорректно прозвучавшее - «жулики». Между тем Нина Горбуль, начальник Управления надзора за рынком МФО Сибирского ГУ Банка России (город Новосибирск), постаралась развеять ряд мифов, сложившихся у населения по поводу МФО еще в «нулевые». Пояснив, что с 2013 года Банк России жестко контролирует эту сферу. С этого времени рынок стал более цивилизованным, а МФО могут работать лишь после включения в специализированный реестр регулятора.



По крайней мере такие некогда типичные атрибуты рынка МФО, как киоски по выдаче наличных, утюги, бейсбольные биты и коллекторы, выбивающие долги у заемщиков, остались в прошлом. С 2019 года МФО запрещено выдавать займы под залог жилья, это незаконно. С процентами также начинают разбираться, правда прогресс в этом направлении не столь существенный.



- По потребительским займам установлена предельная ставка — 1% в день, и для краткосрочных займов (до года) установлена предельная задолженность, включающая неустойку (штрафы, пени) и другие платежи, это полторы суммы займа и не более, - сообщила Нина Горбуль. - После того как задолженность по указанным начислениям достигнет этого предела, все начисления прекращаются.



Тем не менее для обычного человека брать кредит под 1% годовых в сутки довольно странно, поскольку люди чудовищно переплачивают. Спасает ситуацию то, что чаще деньги берут в основном на короткий срок, поэтому нередко переплата оказывается не столь существенной. Особенно при небольших суммах займов. К тому же, как выяснилось, ликвидация МФО слишком опасна - ведь микрофинансовые организации удовлетворяют потребность в коротких и небольших займах, иногда так срочно нужных людям.



Переждать до зарплаты



В Бурятии портрет типичного заемщика это, например, чаще всего холостой молодой мужчина без детей, проживающий на периферии Улан-Удэ или в районе. Работает охранником в торговых сетях. Как отметили в Сибирском ГУ Банка России, 55% клиентов МФО — мужчины, 45% — женщины. Доход заемщиков — до 50 тыс. рублей. Как правило, они работают в сфере торговли, промышленности и строительства и зарегистрированы за пределами административного центра.



- Люди берут микрозаймы на экстренные, неотложные расходы, например, кто-то заболел и нужны дорогие лекарства, - отметила докладчик. - Чайник сломался или утюг, кран потек. Можно быстро взять деньги в долг и оперативные проблемы решить.



В Бурятии также берут займы на неотложные траты, связанные с детьми и сборами ребенка к 1 сентября. В среднем около 10 тыс. рублей. Чаще всего со сроком погашения в один месяц или одну неделю.



Правда в некоторых случаях взятые в долг деньги приносят беду - когда, например, заемщик страдает игровой зависимостью и берет деньги для того, чтобы сделать ставки на спорт. В большинстве случаев человек втягивается и не может вовремя вернуть займ. Но МФО проблемы клиента не волнуют. Впрочем, как и регулятора, поскольку решение проблем зависимых лиц к их компетенции не относится.



Как отмечают банкиры, ставки выше банковских объясняются высоким риском невозврата займов, так, он порой доходит до 80%. Ведь более половины заемщиков МФО не могут официально подтвердить свои доходы, но остро нуждаются в деньгах. И если им перекрыть доступ к законным займам, они пойдут к нелегальным кредиторам.



Например, в сельских районах Бурятии банков очень мало, из-за чего людям и малому бизнесу сложнее получить кредит. Ведь занимают не только люди, но и ИП. Не случайно портфель займов предпринимателям составляет четверть всего портфеля МФО, а за пандемийный, 2020 год он вырос на 52%.



В прятки не играть



Интересный факт: МФО настолько заинтересованы в возврате долга проблемными заемщиками, что готовы идти на переговоры, реструктуризируя и пролонгируя микрозаймы. Главное - только не прятаться от МФО, если возникла проблема с погашением.



Договориться можно всегда, уверяют в Банке России.



Можно добавить, что в 2020 году все правительственные меры поддержки, включая «кредитные каникулы», МФО предоставляли своим заемщикам наравне с банками.



В Банке России описали и новую тенденцию: в прошлом году активно развился дистанционный способ получения микрозаймов. Как заверил регулятор, «МФО проверяют онлайн-заемщика так же, как и обычного. И могут отказать ему, если кредитная история покажет чрезмерную закредитованность. Так что доступность онлайн-займов только кажущаяся».



Как отмечают банкиры, пандемия заметно отразилась на рынке займов. Сидевшее год назад на изоляции население заметно сократило свои траты и в какой-то момент вообще отказалось от займов.



Однако после ослабления ограничительных мер люди снова пошли в МФО и в конце 2020 года буквально за пару месяцев набрали рекордное количество займов. Так, в 2020 году микрофинансовые организации выдали физическим лицам в Сибири (включая Бурятию и Забайкальский край) 98,1 млрд рублей. Это на 33% больше, чем в 2019 году (когда было выдано 73,7 млрд рублей).



Конечно, в целом ничего хорошего в этих цифрах нет. Они лишь говорят о том, что население Бурятии все глубже погружается в долговую кабалу. Будем надеяться, что ситуация по крайней мере не будет дальше ухудшаться и мы увидим долгожданное падение кредитования в МФО.



Дмитрий Родионов, «Номер один».