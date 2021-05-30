Непобедимый «наркобренд» Бурятии продолжает процветать

Дикая конопля давно является неизменным атрибутом республики

Территории с дурман-растением всегда не давали покоя гражданам, пристрастившимся к употреблению или занимавшимся продажей каннабисной продукции. В наркомире Сибири коноплю, наверное, можно назвать «криминальным брендом» солнечной республики.



Уничтожение идет



Положение в Бурятии, конечно, нельзя сравнить с тем, что творится в Афганистане с опийным маком или в Центральной Америке с кокой. У нас никто не изымает сотни килограммов расфасованного в брикеты наркотика, как можно увидеть в зарубежных репортажах по ТВ. Более того, в Минсельхозе республики нашему изданию сообщили радужные цифры.



По данным муниципальных образований, в 2020 году зафиксировано 186 очагов произрастания дикорастущей конопли на общей площади 911,1 га. Из них 846,6 га уничтожено, сообщило аграрное ведомство.



Как заверили чиновники, в каждом муниципальном образовании создается рабочая группа и комиссия для обследования территории на наличие конопли, есть графики выездов по сельским поселениям.



Интересно, что разные ведомства дают разные цифры. Как сообщил депутатам Народного Хурала пару месяцев назад в своем отчете на сессии парламента главный полицейский республики генерал Олег Кудинов, «в прошлом году площадь территории, обследованной на предмет произрастания конопли, была увеличена на 15,5 тыс. гектаров».



«Благодаря ежегодному финансированию мероприятий, связанных с уничтожением дикорастущей конопли химическим способом, площадь засоренности по сравнению с 2012 годом сократилась почти в пять раз», - отрапортовал с трибуны глава МВД по Бурятии.



По его цифрам, отмечено снижение площади, засоренной коноплей. Депутатам даже был показан слайд, что площадь снизилась с 5855 га до 1193 га.



Но если борьба с конопляными пространствами ведется действительно жестко и целенаправленно, то местные «каннабисные» мотивы, по идее, давным-давно должны были исчезнуть из бурятских полицейско-судебных отчетов. Но они не исчезли ни по самой «травке», ни по ее, так сказать, производным.



Тем более что в некоторых местах республики заросли дикорастущей конопли находятся буквально у дома. Фактически это «травка» шаговой доступности, если выражаться языком маркетинга.



Ловят в полях



Недавно в Иволгинском районе вынесен приговор гражданину Денисову. Однажды он пришел на поле возле села. Оно, к слову, располагалось невдалеке от места, считающегося буддистами священным, что добавляет мрачных красок к моральному облику наркомана.



Дело происходило примерно в 16 часов, то есть было светло. Мужчина начал открыто собирать коноплю. Минут через двадцать, нарвав довольно много, он решил, что хватит, и направился назад, но был задержан невесть откуда взявшимися полицейскими.



Насчет того, откуда они так удачно появились на наркополе, рассказана следующая история. Сотрудники проезжали мимо на машине и вдруг заметили человека, ходившего в поле и что-то собирающего в черный пакет. Дескать, это их очень заинтриговало.



В отделе полиции в ходе личного досмотра у гражданина изъяли полимерный пакет с частями наркорастения, взяли смывы с рук (собирал прямо руками). В пересчете на высушенное состояние растительная масса составила почти 200 грамм. По юридической градации это является крупным размером.



Денисов признал вину, выразил раскаяние, но заявил, что сбор вел не для продажи, а для личного употребления. Ведь и анализ смывов показал наличие тетрагидроканнабинола. Денисов получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



Задержание таких сборщиков, которых манят к себе дурманящие ресурсы природы, можно назвать весьма обыденным делом для полиции соответствующих мест. Увидели, взяли, и вот вам «галочка» в полицейском отчете – вскрыто преступление.



Логика подсказывает, что если нет очагов конопли – нет сборщиков, исчезает (или резко падает) конопляная наркопреступность. Следует стремиться не столько к ловле бурятских наркоманов, вышедших на сбор, хотя и это надо делать, сколько к ликвидации самого объекта сбора.



Кого-то ловят в поле, у кого-то изымают дома, то и дело ловят при перевозке. Причем размеры изъятого бывают внушительными. Так, в Кяхтинском районе у сборщика в сарае во дворе обнаружили около 3,6 килограмма высушенной конопли. Наркотик хранился в мешках, спрятанных в металлическую бочку. Сельчанин собрал ее еще в конце ноября 2020 года в полутора километрах от своего дома, но осужден недавно. Очевидно, это был схрон с запасами наркотика на грядущую зиму. Часть успел использовать, но потом план накрылся, во всех смыслах этого слова («план» - одно из жаргонных названий марихуаны). Мужчину осудили на четыре года условно с испытательным сроком три года.



Еще один наркоман собрал немного конопли невдалеке от остановки общественного транспорта. Поначалу хранил дома, а потом решил зачем-то перевезти пакет. Поймал машину и поехал. Полиция остановила автомобиль прямо на трассе «Иркутск - Улан-Удэ - Чита». Нарушитель осужден к штрафу в 6 тыс. рублей. Такого рода историй масса.



Примечательно, что задержанные, неважно, попались со 100 граммами или у них нашли килограммы марихуаны, стараются говорить, что наркотики у них для личного употребления, а не для торговли.



Стабильность наше все



Как тут не вспомнить проваленный в Бурятии эксперимент с инновационной коноплей, даже ставший одной из тем популярного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.



Напомним, необычный эксперимент проводился в Заиграевском районе. Возле села Нарын был выделен специальный участок под «культурную коноплю». Но проверка показала, что содержание тетрагидроканнабиноидов в растениях превышает допустимую концентрацию.



В частности, Иван Ургант сообщил, что «из-за местного климата вместо безнаркотической конопли фермерские хозяйства получили обычную». Новостной блок ведущий завершил шуткой: «Друзья, это еще раз подтверждает, какая у нас уникальная земля. Какой гибрид в эту землю не посади, все равно вырастет натуральный чистый продукт».



Глава МВД Бурятии также в своем отчете подчеркнул, что «территория Республики Бурятия является благоприятной для произрастания дикорастущей конопли». И пока все попытки по ее полной ликвидации не завершаются успехом. Тем временем на борьбу с коноплей регулярно выделяются бюджетные деньги, муниципалитеты проводят торги, выбирают подрядчика, с которым заключают контракт на уничтожение очагов. Это напоминает то, как много лет в городе Улан-Удэ выделялись деньги на отлов и усыпление бродячих собак. Бюджетные средства тратились, какая-то работа велась, но безопасным город так и не стал.



Каким методом, химическим или механическим, бороться с коноплей, определяют на основании акта обследования. Учитывают количество и состояние наркотического растения, расположение очага и наличие финансирования.



Больше всего отдают предпочтение механическому способу, так как используемые пестициды широкого спектра при их применении влияют на всю произрастающую растительность, подчеркивают в Минсельхозе.



На полях, где свои урожаи выращивают сельхозпроизводители, конопли растет мало. На сенокосах и пастбищах она также не растет. Зато проявляет себя на «диких», залежных землях, вдоль дорог и тому подобных местах.



Наркопреступления не утихают



В сельских районах Бурятии бывают дни, когда в местных судах рассматривается сразу по несколько уголовных дел, связанных с криминальным оборотом наркотиков.



Так, 13 мая в Кяхтинском райсуде прошло сразу три наркопроцесса. Сначала - по гражданину Симонову. После обеда – по гражданину Гуляеву. Им вменялась ст. 228 УК РФ. И под занавес рабочего дня рассматривали дело, где подсудимого обвиняли по ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).



12 мая в Иволгинском райсуде было тоже три процесса на наркостатьям. Не иссякает поток граждан, «присаживающихся» на скамью подсудимых по «наркотическому» сегменту Уголовного кодекса.



Самая свежая статистика судов Бурятии, доступная на сегодня, касается 2019 года. По «популярной» наркостатье УК – 228 ч. 1 и 2 - в республике осудили 1093 человека (в том числе 668 приговорили к лишению свободы условно, 149 получили реальное лишение). На наш взгляд, львиную долю этой осужденной «наркоманской» тысячи составляют пойманные с коноплей, а не с героином или синтетическими наркотиками.



По итогам 2018 года аналогичная цифра составляла 1077. Настоящее лишение свободы получили 138 человек, а 639 - условное осуждение к лишению свободы.



Словом, пока что отмечается стабильность криминальной статистики по наркопреступлениям на фоне бодрых отчетов об уничтожении дикорастущей конопли.



Петр Санжиев, «Номер один».