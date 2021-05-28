Понтонный мост через реку Джида получил дополнительное звено

Инженеры ВВО доставили его в Бурятию из-за подъема воды в реке



В Джидинский район Бурятии инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа доставили дополнительное понтонное звено для возможного наращивания мостовой переправы через реку Джида, из-за подъема уровня воды в реке, сообщили в пресс-службе ВВО.



Решение по доставке дополнительного звена принято командованием объединения ВВО в связи с подъемом уровня воды в крупных реках Бурятии, в том числе и горной реки Джида.



Временный мост, наведенный инженерами ВВО в мае текущего года, соединил два берега реки и обеспечивает проезд всех видов автомобильного транспорта местного населения и связь жителей сел с «большой землей». Переправа уже четвертый год подряд заменяет обрушившийся деревянный мост. Почти 400 сельчан ранее были отрезаны от районного и республиканского центров.



Понтонный мост дает возможность жителям поселка Зарубино вызвать скорую помощь из соседнего поселка Джида для оказания своевременной медицинской помощи, а также для проведения планового обследования 50 учеников местной школы и местного населения.







Специалисты ведут круглосуточное дежурство, осуществляя ежедневный контроль состояния понтонного моста, в частности проводя визуальные осмотры, подтяжку якорей, замер уровня воды в реке – для наращивания дополнительных понтонных звеньев в случае подъема её уровня. В пользовании местного населения мостовая переправа будет находиться до ноября текущего года.



Фото: function.mil.ru

В Джидинский район Бурятии инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа доставили дополнительное понтонное звено для возможного наращивания мостовой переправы через реку Джида, из-за подъема уровня воды в реке, сообщили в пресс-службе ВВО.Решение по доставке дополнительного звена принято командованием объединения ВВО в связи с подъемом уровня воды в крупных реках Бурятии, в том числе и горной реки Джида.Временный мост, наведенный инженерами ВВО в мае текущего года, соединил два берега реки и обеспечивает проезд всех видов автомобильного транспорта местного населения и связь жителей сел с «большой землей». Переправа уже четвертый год подряд заменяет обрушившийся деревянный мост. Почти 400 сельчан ранее были отрезаны от районного и республиканского центров.Понтонный мост дает возможность жителям поселка Зарубино вызвать скорую помощь из соседнего поселка Джида для оказания своевременной медицинской помощи, а также для проведения планового обследования 50 учеников местной школы и местного населения. Напомним , решение по наведению переправы через реку Джида было принято командованием ВВО по просьбе правительства Бурятии для организации переправы местного населения в районе населенных пунктов Джида, Дырестуй и Зарубино.Специалисты ведут круглосуточное дежурство, осуществляя ежедневный контроль состояния понтонного моста, в частности проводя визуальные осмотры, подтяжку якорей, замер уровня воды в реке – для наращивания дополнительных понтонных звеньев в случае подъема её уровня. В пользовании местного населения мостовая переправа будет находиться до ноября текущего года.Фото: function.mil.ru