Три человека пострадали на крупном ночном пожаре в Улан-Удэ

Горели два жилых дома и надворные постройки по улице Николая Петрова

В Улан-Удэ три человека пострадали сегодня ночью на пожарена в жилом доме по улице Николая Петрова. Они госпитализированы в медицинские учреждения города, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Информация о загорании жилого дома в Железнодорожном районе поступила на Центральный пункт пожарной связи в первом часу ночи. К месту пожара была направлена техника улан-удэнского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу вызова.



На момент прибытия первых пожарных подразделений огнем были охвачены два жилых дома и надворные постройки. Существовала угроза перехода огня на соседние строения. Тушение осложнялось плотной застройкой и наличием узких проездов, а также удаленностью источников противопожарного водоснабжения.



Площадь пожара составила 288 квадратных метров. На месте продолжают работу дознаватели МЧС России. Всего в тушении огня участвовали девять единиц техники и 32 человека личного состава, в том числе звено газодымозащитной службы.



Фото: 03.mchs.gov.ru

