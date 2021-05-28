В Улан-Удэ семья Адисы начала покупку препарата «Золгенсма»

Деньги на приобретение лекарства из республиканского бюджета уже поступили

Накануне родители знаменитой на всю Бурятию девочки Адисы Гармаевой вышли в прямой эфир с подписчиками и рассказали последние новости.

- 25 мая вечером на счет поступила недостающая сумма из бюджета республики Бурятия, которую должны были нам отправить. Мы не знали, какого числа придет сумма, просто ждали и вот средства пришли. Нам надо было все деньги собрать на одном счету и перевести в благотворительный фонд «География добра» для закупки препарата, - рассказала Дарима Гармаева.

Семья Гармаевых прописана в Кяхте, поэтому все бюрократические операции пришлось проводить там, пока малышка была с бабушкой и дедушкой.

- Мы перевели в фонд «География добра» все деньги. Деньги падают от 1 до 3 дней, как деньги придут, начнется закупка препарата. Вот такие у нас новости, очень радостные. Осталось получить разрешение на ввоз препарата, на днях это будет решаться, мы уже совсем близко, - поделилась Дарима.

Новость очень обрадовала всех подписчиков, в прямом эфире жители писали многочисленные поздравления. Мама девочки Дарима Гармаева с улыбкой добавила, что девочка стала совсем большая, ее уже тяжеловато долго носить на руках. Долгожданный укол препарата будут ставить Адисе в Москве, ей предстоит еще сдать два анализа.

Напомним, историю девочки Адисы Гармаевой со спинально-мышечной атрофией знает почти вся республика. Помочь девочке, родившейся с редким и опасным для жизни заболеванием, вызвались многие неравнодушные люди. Независимо от размеров дохода, рода занятия, национальности или возраста. Так, Бурятия, пожалуй, впервые за много лет стала действительно единой республикой, где каждый вносил свою маленькую лепту в одно общее дело. Родители Адисы благодарны и поражены масштабами народной поддержки, которая помогла им выстоять перед страшной бедой и закрыть сбор средств на самое дорогое лекарство в мире.

фото: из соцсетей Гармаевых