В Бурятии расследовано дело о незаконной рубке в особо крупном размере

В Еравнинском районе «черные» лесорубы нанесли ущерб тайге на 1,3 млн рублей



В Бурятии завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке леса в особо крупном размере. Следователями установлено семь эпизодов незаконных рубок с общим ущербом в сумме более 1,3 млн рублей, сообщили в республиканском МВД.



В ходе следствия установлено, что 39-летний ранее судимый уроженец Еравнинского района вел незаконную заготовку древесины под видом легальной предпринимательской деятельности с февраля по июнь 2020 года. К своему преступному бизнесу он привлек шестерых знакомых сельчан в возрасте от 36 до 40 лет, один из которых являлся индивидуальным предпринимателем и имел разрешения на рубку лесных насаждений на других делянах. Вырубленный лес сбывался на пункты приема и отгрузки древесины на пилорамы Еравнинского района.



Напомним, в мае 2020 года на основании представленных материалов оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии по факту незаконной рубки лесных насаждений на территории Еравнинского лесничества было возбуждено уголовное дело. Через некоторое время подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции в момент совершения незаконной рубки. У них в тот момент были изъяты два трактора, грузовой и легковой автомобили, бензопилы и древесина объемом более 30 кубометров. Ущерб составил около 140 тысяч рублей.



Материалы по уголовному делу направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.



Фото: МВД по Бурятии



