Прокуратура Бурятии взяла на контроль доследственную проверку крупного пожара

На место происшествия выехали руководители правоохранительных органов республики
В ночь с 27 на 28 мая в Улан-Удэ произошло возгорание двух жилых домов в Железнодорожном районе города. Площадь пожара составила 288 квадратных метров. Один человек погиб, трое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения.
На место происшествия выехала заместитель прокурора республики Светлана Козлова и руководители правоохранительных органов республики.
Проведение доследственной проверки по данному факту находится на контроле прокурора Бурятии, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Фото: прокуратура Бурятии
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