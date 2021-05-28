28.05.2021
Прокуратура Бурятии взяла на контроль доследственную проверку крупного пожара

Прокуратура Бурятии взяла на контроль доследственную проверку крупного пожара

На место происшествия выехали руководители правоохранительных органов республики

В ночь с 27 на 28 мая в Улан-Удэ произошло возгорание двух жилых домов в Железнодорожном районе города. Площадь пожара составила 288 квадратных метров. Один человек погиб, трое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения.

На место происшествия выехала заместитель прокурора республики Светлана Козлова и руководители правоохранительных органов республики.

Проведение доследственной проверки по данному факту находится на контроле прокурора Бурятии, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Фото: прокуратура Бурятии
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