В Бурятии усилят контроль за отелями и гостиницами

В них массово нарушаются антиковидные меры





В Бурятии продолжаются рейды по проверке соблюдения антиковидных мер. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в первую очередь проверяются места большого скопления людей: организации торговли, общепита, общественный транспорт.

На заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской дал поручение министерству туризма усилить контроль в коллективных средствах размещения. Накануне в ходе рейдов мобильных групп сразу в шести гостиницах выявлены нарушения масочного и дезинфекционного режима. С нарушениями ведутся журналы дезинфекции и термометрии. В отношении должностных лиц гостиниц «Бурятия», «Круиз» и «Баянгол», отелей «Орда», «Династия» и «Рестон» составлены административные протоколы.Всего в республике за прошедшие сутки составлено 118 административных протоколов за несоблюдение антиковидных мер, 11 из них - в ходе проверок общественного транспорта.Фото: «Номер один»