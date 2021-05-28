ВСЖД перечислила 1,4 млрд руб налогов в бюджет Бурятии

Всего за январь-апрель магистраль перечислила 8,2 млрд руб налогов и страховых взносов



Структурными подразделениями РЖД, а также дочерними обществами компании, расположенными в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за январь – апрель текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено 8,2 млрд руб. налогов и страховых взносов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 6,6 млрд руб.



По другим регионам налоговые выплаты составили: в бюджет Бурятии — почти 1,4 млрд руб; в бюджет Забайкальского края - 82,9 млн руб; в бюджет Якутии - почти 2,5 млн руб.



Структурные подразделения РЖД, дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.



Фото: old-visual.rzd.ru

