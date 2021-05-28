В Улан-Удэ изъяли санкционный сыр из Европы

19 килограмм продукта ждет уничтожение





Сотрудники таможни и Роспотребнадзора Бурятии обнаружили в Улан-Удэ точку продажи сыра, произведенного в Евросоюзе. Напомним, согласно «контрсанкциям», эту продукцию запрещено ввозить и продавать на территории России.

«Санкционкой» торговали в павильоне «Сырная лавка» на ул. Сахьяновой.Как сообщили в Роспотребнадзоре, 19 кг сыра изъяты из оборота и будут уничтожены. В отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего незаконный оборот продукции, возбуждено административное дело.Фото: pixabay.com