В Улан-Удэ изъяли санкционный сыр из Европы

19 килограмм продукта ждет уничтожение
Сотрудники таможни и Роспотребнадзора Бурятии обнаружили в Улан-Удэ точку продажи сыра, произведенного в Евросоюзе. Напомним, согласно «контрсанкциям», эту продукцию запрещено ввозить и продавать на территории России.
«Санкционкой» торговали в павильоне «Сырная лавка» на ул. Сахьяновой.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, 19 кг сыра изъяты из оборота и будут уничтожены. В отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего незаконный оборот продукции, возбуждено административное дело.
Фото: pixabay.com
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