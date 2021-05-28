В Бурятии на выпускные в детских садах и школах пустят по одному родителю

Застолья и банкеты в честь торжества все еще остаются под запретом



В Бурятии разрешили присутствие одного из родителей на выпускных в детских садах и школах. При этом, ряд ограничений все еще остается неизменным. Так, выпускные в школах будут проводиться в рамках одного класса, предпочтительно на открытом воздухе с соблюдением дистанции и масочного режима. На период выпускных в школах будут работать мобильные группы Роспотребнадзора, следящие за соблюдением противоэпидемических мер. Необходимо соблюдать дезинфекционный режим, под запретом остаются банкеты и застолья.



Выпускные в детсадах будут проводить в рамках одной группы в помещениях актового зала, где есть возможность обеспечить социальную дистанцию 1,5 м между присутствующими. При проведении мероприятия в помещениях необходимо обеспечить масочный режим и особый дезинфекционный режим, а также дезинфекционную обработку и проветривание помещений после каждой группы. Один пришедший родитель обязан соблюдать дистанцию и масочный режим. Под запретом также застолья и банкеты.



Спортивные, культурные и прочие мероприятия проводятся только при условии:



- осуществления контроля справок об отсутствии COVID-19 или наличия прививки;



- на мероприятие допускаются участники и зрители с отрицательными результатами теста на COVID-19, сделанном не более чем за 72 часа или при наличии документа о завершенной вакцинации;



- в помещениях мероприятия проводятся с обеспечением социальной дистанции не менее 1,5 м и с загрузкой объекта не более 50%;



- обязательно уведомление и получение рекомендаций Управления Роспотребнадзора по РБ;



- в заведениях общепита запрещены банкеты и работа танцевальных площадок.



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