В Улан-Удэ у китайца отобрали дом городского главы

Историческое здание пришло в полный упадок и уже несколько раз горело





Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск Администрации главы и правительства Бурятии к гражданину КНР Инвей Чжао. Чиновники требовали изъять из собственности китайца объект культурного наследия - «Дом городского главы Титова», расположенный на ул. Каландаришвили, 24.

Как следует из материалов дела, после того, как несколько лет назад Инвей Чжао стал собственником здания, он был обязан выполнить в нем консервационные и (или) противоаварийные работы.«До настоящего времени указанные работы не выполнены. Кроме того, с начала 2016 года по настоящее время в доме зарегистрировано четыре факта возгорания, возбуждено уголовное дело. Также специалистами Комитета государственной охраны культурного наследия установлено повреждение объекта, по данному факту также возбуждено уголовного дела. В связи с чем, истец просит суд изъять у Инвей Чжао принадлежащее ему на праве собственности указанное здание и земельный участок», - пояснил свою позицию истец.Сам ответчик на суд не явился. Его интересы представлял адвокат Вячеслав Дмитриев. Он возражал против удовлетворения иска, поскольку «позиция ответчика не выяснена».Рассмотрев дело, суд иск администрации главы удовлетворил, постановив изъять у Инвей Чжао принадлежащий ему дом городского главы и участок под ним для последующей продажи с публичных торгов.Ответчик пытался обжаловать решение Советского райсуда в Верховном суде Бурятии. Однако там жалобу не приняли, поскольку она была подана позже установленного срока.Фото: russianstock.ru