В Иркутске расследуется крупный коммерческий подкуп в сфере ЖКХ

Более 20 подрядчиков ежемесячно «отстегивали» 3-5 млн руб управляющим компаниям в благодарность за договоры



В Иркутске на основании материалов полиции предъявлено обвинение девяти фигурантам уголовного дела в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере), сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



По версии следствия, с июля 2019 года по май текущего года руководство трех коммерческих организаций, оказывающих услуги в жилищно-коммунальной сфере и обслуживающих свыше 1500 домов в Иркутске, на постоянной основе получало незаконное денежное вознаграждение от подрядных организаций.



Следователями СК России установлено, что учредителями организации были заключены договоры на выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества многоквартирных домов и договоры на выполнение работ по уборке лестничных клеток. Из корыстных побуждений у заказчика возник преступный умысел, направленный на незаконное ежемесячное денежное вознаграждение в качестве «отката» в размере 5-10 процентов от подрядчиков. Главным условием являлось расторжение договора в одностороннем порядке со стороны управляющих компаний в случае отказа передачи коммерческого подкупа в требуемой сумме.



Как удалось установить следствию, в преступную схему были вовлечены не менее 23 подрядчиков, которые в свою очередь, не имея альтернативы, возвращали заказчику от 3 до 5 млн рублей ежемесячно.



К уголовной ответственности привлечены девять человек, в числе которых, учредители, директора, главные бухгалтеры коммерческий организации и иные лица, выполнявшие управленческие функции.



По ходатайству следствия судом пяти обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных фигурантов избран домашний арест. В настоящее время пять человек признали свою вину, сотрудничают со следствием, с ними заключены досудебные соглашения.

В рамках расследования уголовного дела в офисах и по местам жительства обвиняемых проведено 52 обыска. В коттедже основного фигуранта обнаружена коллекция часов мировых брендов, а также около 20 единиц ювелирных изделий с бриллиантами. Кроме того, изъят автомобиль марки «Infiniti QX80», 2019 года ввпуска.



Сейчас следователи при взаимодействии с сотрудниками полиции проверяют причастность должностных лиц различного уровня к противоправной деятельности в сфере ЖКХ и благоустройства города. При подтверждении таких фактов их действиям также будет дана правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.



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