Монголия планирует открыть свои границы с 1 июня

Иностранцам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19, разрешат въезд в страну
Правительство Монголии на своем заседании 27 мая рассмотрело вопрос, связанный с открытием границ с 1 июня, сообщает МОНЦАМЭ.
По данным пресс-службы правительства, граждане Монголии не обязаны проходить полную вакцинацию против COVID-19, чтобы вернуться на родину. Другими словами, им будет предоставлена возможность сделать прививку, когда они вернутся домой.
Кроме того, иностранным гражданам, прошедшим полный курс (две дозы) вакцины против коронавируса, разрешается въезд в Монголию.
Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ поручил соответствующим министрам дополнительно изучить этот вопрос и представить конкретные предложения в связи с открытием границ на заседании Кабмина до 1 июня.
Фото: montsame.mn
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