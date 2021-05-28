Бурятию вновь подводят «безопасные и качественные дороги»

Дорогу в сторону Кижинги починили год назад, но на ней уже образовались ямы



В местном паблике «Весь Улан-Удэ» жители опубликовали фото и видео трассы в сторону Кижингинского района, село Кижинга. «Ее в том году отремонтировали, и уже образовались ямы. И строительный мусор валяется до сих пор», написал автор.







- Строительный мусор так и валяется по обе стороны дороги, на протяжении всей дороги едешь и наблюдаешь эти мешки из-под цемента. Вот такая прелесть! Боремся за экологию. Не знаю, кто здесь был подрядчиком, и как принимали этот участок – одному богу только известно, - прокомментировал автор видео.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_)













фото: "Весь Улан-Удэ" В местном паблике «Весь Улан-Удэ» жители опубликовали фото и видео трассы в сторону Кижингинского района, село Кижинга. «Ее в том году отремонтировали, и уже образовались ямы. И строительный мусор валяется до сих пор», написал автор.- Строительный мусор так и валяется по обе стороны дороги, на протяжении всей дороги едешь и наблюдаешь эти мешки из-под цемента. Вот такая прелесть! Боремся за экологию. Не знаю, кто здесь был подрядчиком, и как принимали этот участок – одному богу только известно, - прокомментировал автор видео. Напомним , в Бурятии ремонт семикилометрового участка автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга - Хоринск завершили в августе 2019 года. Стоимость работ составила 87,6 млн рублей. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».фото: "Весь Улан-Удэ"