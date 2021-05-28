Улан-Удэ признали городом с благоприятной комфортной средой для жизни

Столица Бурятии индексируется в группе «Крупные города, находящиеся в условно комфортном климате»



В отчете министерства строительства России по итогам 2020 года Улан-Удэ получил 181 балл и стал городом с комфортной благоприятной средой в группе «Крупные города, находящиеся в условно комфортном климате», сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.



В этой группе расположены Сочи - 225 баллов, Краснодар - 223 балла, Тюмень - 225 баллов, Калуга - 214 балла. Иркутск получил на 1 балл выше -182 балла, а Хабаровск - 191 балл.



Сегодня в России насчитывается более 1100 городов, в которых проживает свыше 75 процентов населения страны. Чтобы отслеживать динамику развития городов, в марте 2019 года правительство РФ утвердило методику индекса качества городской среды. С помощью этого индекса впервые была проанализирована ситуация во всей стране.



Индекс формируется на основе 36 индикаторов, которые складываются из оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериями качества городской среды. В целях повышения качества и индекса городской среды в феврале 2019 года распоряжением мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова определены ответственные исполнители по каждому направлению, а позже был утвержден план мероприятий по повышению индекса качества городской среды Улан-Удэ.



Резкий прирост в 2020 году по сравнению с 2019 годом дали несколько индикаторов: это доля озелененных территорий общего пользования (парки, сады и др.) в общей площади зеленых насаждений, доля улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой канализацией, в общей протяженности улично-дорожной сети, уровень внешнего оформления городского пространства и др.



На увеличение показателей по направлению «Озелененные пространства» значительно повлияла муниципальная программа «Зеленый город», созданная по инициативе мэра Игоря Шутенкова.



По направлению «общественно-деловая инфраструктура» на прирост индикатора влияет большая ежегодная работа по увеличению освещенности городских улиц не только в центральных районах, но и в многочисленных ДНТ и поселках. Строительство сетей уличного освещения ведет муниципальное предприятие «Горсвет», подведомственное Комитету городского хозяйства. Также значительный прирост дало развитие архитектурной подсветки. В 2020 году на улице Ленина вечером начали подсвечиваться Музей истории Улан-Удэ и дом купца Н.Л. Капельмана.



Приобретение Комбинатом по благоустройству специальной техники для уборки ежегодно увеличивает долю площади, убираемой механизированным способом. В 2020 году на круглосуточную службу поступили четыре универсальных уборочных машины на базе КамАЗ, фронтальный погрузчик и снегопогрузчик.



По направлению «общегородское пространство» по индикатору «доступность остановок общественного транспорта» прирост дает появление новых остановок для общественного транспорта, которые закупает и устанавливает Комитет городского хозяйства в рамках исполнения наказов избирателей.



Голосование на сайте «Активный горожанин» по вопросам развития и благоустройства городской среды дает прирост во всех индикаторах.



Строительство и благоустройство общественных территорий повышает индикатор «количество центров притяжения для населения». С 2017 года благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в порядок привели 217 дворов, а также семь общественных территорий. В этом году Комитет городского хозяйства благоустраивает сразу три общественные территории во всех районах города. Это сквер Пушкина в Железнодорожном районе, сквер «БАМовцам» в микрорайоне Энергетик и старейшая площадь в нашем городе - площадь Революции. Также капитально ремонтируются 48 дворов.



Опора на данные индекса даст возможность в короткие сроки добиться максимального эффекта в преобразовании городской среды. Среди целей национального проекта «Жилье и городская среда» — рост числа городов с благоприятной средой в два раза к 2024 году и повышение среднего значения индекса качества городской среды в полтора раза к 2030 году.



Фото: ulan-ude-info.ru

