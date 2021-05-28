В Бурятии появились случаи повторного заболевания ковидом

Главный инфекционист Бурятии разъяснила, когда надо прививаться переболевшим ковидом
С каждым днем количество заболевших жителей растет. Если еще в апреле в день выявляли не более 30 человек с коронавирусом, то после майских праздников цифры вновь перевалили за 40 человек. Подобное происходило перед второй волной заболевания - резкий скачок пандемии настиг республику в сентябре 2020 - с 40 человек осенью до 260 заболевших в день в начале зимнего периода. Кроме того, имеется большое количество человек, перенесших болезнь - стоит ли вакцинироваться, если переболел?
- В последнее время мы сталкиваемся со случаем повторного заболевания, даже среди нашего коллектива. К сожалению, перенесение заболевания не предотвращает повторного заболевания. Конечно, мы рекомендуем соотечественникам пройти вакцинацию. Если коэффициент позитивности меньше 2 антител класса G, то вам рекомендуется получить вакцину обязательно, потому что при таком низком титре антител возможно повторное инфицирование, - сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Елена Сильченко.
Кроме того, если коэффициент нулевой, то вакцинацию нужно пройти обязательно. Елена Сильченко пояснила, что опасения весьма преждевременны – после перенесенной болезни организм легче переносит вакцинирование.
- Что происходит, когда химическое вещество из лекарства попадает в организм, сама вакцина – в организм попадает частичка вируса. Если вы переболели, и иммунитет достаточно напряжен для того, чтобы не заболеть, в случае вакцинации иммунитет реагирует, ничего страшного не происходит. То есть напряженность иммунитета возрастает, улучшается качество защиты против вируса, никаких последствий уже не будет, - сообщила Сильченко.
Как писал «Номер один», ранее с обращением к населению выступил глава Бурятии Алексей Цыденов и призвал жителей ставить прививку.
- У меня вакцинированы все: я, жена, мои родители. Моим родителям за 70 лет. У моего отца стоят стенды в сердце, мать лечила онкологию – они все вакцинированы и хорошо перенесли вакцину. Не переживайте, вакцинируйтесь, - выступил Алексей Цыденов.
фото: pixabay.com
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