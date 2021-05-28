Петр Мордовской: «Халатности не потерплю»

В Бурятии проверяют детские лагеря на готовность к лету



В Бурятии надзорные органы продолжают проверять готовность детских оздоровительных учреждений к летнему сезону. Всего соблюдение правил противопожарной и обеспечение иной безопасности будет проверено в 424 детских лагерях стационарного и палаточного типа, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В ходе заседания республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской поручил сегодня представителям надзорных органов, руководителям городских и районных администраций взять на контроль детские оздоровительные учреждения, находящиеся вблизи водных объектов. Также поручено провести субботник и очистить от сухой травы минерализованные полосы, проходящие вдоль детских лагерей.



«Ни один лагерь, где выявлены нарушения противопожарной безопасности, не должен быть открыт. Как пройдет для детей этот летний сезон, зависит от нашей с вами сознательности. Халатности не потерплю. Прошу взять на особый контроль не только противопожарную безопасность, но и водные объекты, а также автомобильные трассы, находящиеся недалеко от детских лагерей», - подчеркнул Петр Мордовской.



Как отметил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Евгений Попов, стационарные детские оздоровительные лагеря проверяются в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным прокуратурой Бурятии.



Всего на контроль взято 424 объекта летнего отдыха детей различных видов. В том числе, 32 стационарных лагеря, из них: 28 загородных оздоровительных учреждений, четыре санаторно-курортных учреждения. Из них 30 прилегают к лесному массиву, 392 лагеря - с дневным пребыванием.



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