В Улан-Удэ приостановлена деятельность лаудж-бара «Джуди»

Повод - грубые нарушения санитарного законодательства в заведении



В Улан-Удэ в лаудж-баре «Джуди» (ООО «Рахат-Бар», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 32а), выявлены грубые нарушения действующего санитарного законодательства, которые влекут за собой риски и угрозу жизни, здоровью потребителей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В отношении ООО «Рахат-Бар» применена мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности, сообщили в контрольном ведомстве.



Предприятие опечатано. Материалы дела направлены в суд.



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