В Бурятии обещают ликвидировать знаменитую Усть-Баргузинскую свалку

Уборка гор мусора с берега Байкала займет около полугода

Печально «знаменитую» Усть-Баргузинскую свалку рекультивируют в ближайшее время, сообщили в Минприроды Бурятии. В июне подрядчик приступит к ликвидации свалки мусора в одном из красивейших мест Бурятии - поселке Усть-Баргузин. Населенный пункт расположен на побережье всемирно известного озера Байкал. Сейчас жителей и многочисленных туристов при въезде в поселок "встречают" горы мусора.

- Проведение работ - с июня 2021 года по ноябрь 2022 года. Будет вывезено на полигон свыше 187 тыс. куб.м. твердых бытовых (коммунальных) отходов IV-V классов опасности. Затем земельный участок площадью более 8,7 га ожидает рекультивация, - отметили в Минприроды Бурятии.

Ликвидация свалки осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Ранее была разработана проектная документация на рекультивацию земель. Управлением Росприроднадзора по Иркутской области выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы, проведена экспертиза сметной стоимости.

- В рамках национального проекта «Экология» к 2024 году в республике планируется убрать пять больших свалок общей площадью около 90 гектаров. Завалы мусора ликвидируют в Улан-Удэ, Северобайкальске, Кяхте, Закаменске и Усть-Баргузине, - добавили в ведомстве.

Заявка на финансирование данных работ удовлетворена Минприроды России, на ликвидацию свалки выделили 249,1 млн. руб из федерального бюджета в 2021 году, а в 2022 году – 183,4 млн. руб. Из бюджета Республики Бурятия в 2021 году – 15,9 млн. руб., в 2022 году – 11,7 млн. руб.







фото: Минприроды Бурятии