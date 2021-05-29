В Бурятии выявили еще 83 заболевших коронавирусом

При этом, за прошедшие сутки никто не умер

Как сообщает Роспотребнадзора Бурятии на 8:00 часов 29.05.2021 зарегистрировано еще 83 случая лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Всего заболели 38 417 человека.



При этом, 54% (20 602) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 83 новых случаев COVID-19: 60 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



- Круг контактных лиц составляет 4005 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 187 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Всего выздоровели от COVID-19 - 36930 (+64) человек, - сообщили в Минздраве Бурятии.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 482 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 287. В отделениях реанимации находится 48 пациентов (из них старше 65 лет –24), на ИВЛ – 29 пациентов (из них старше 65 -17), в том числе на неинвазивной ИВЛ–22.

- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 578 коек: занято - 482, свободно - 96 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,4%. Амбулаторное лечение проходят 111 пациента с COVID-19, - сообщили в ведомстве.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 894 (+0) человек. В лабораториях 6 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 3275 человек, с нарастающим итогом – 993 394 человек.



Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве. На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32)за прошедшие сутки поступило 263 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.

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