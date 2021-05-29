В Улан-Удэ предъявлено обвинение владельцу сгоревшего постоялого двора, где погиб человек

Предприниматель пока не взят под стражу, но в отношении него возбуждено второе уголовное дело



В Улан-Удэ продолжается расследование уголовного дела в отношении 53-летнего индивидуального предпринимателя. В его строении, использовавшемся для предоставления в аренду жилья,



На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств мужчине уже предъявлено обвинение в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем смерть человека», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Также по этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц контролирующих правоохранительных органов, допустивших ведение незаконной предпринимательской деятельности, статье УК РФ «неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло смерть человека».







По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. Следствием при наличии достаточных оснований заявлено ходатайство об избрании в отношении предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом ходатайство не удовлетворено.



В это же время в отношении предпринимателя возбуждено еще одно уголовное дело по статье УК РФ «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека», в рамках которого мужчина вновь задержан. После соединения уголовных дел в одно производство, следствием с учетом совокупности преступлений вновь будет заявлено ходатайство об избрании в отношении предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в управлении.



Фото: 03.mchs.gov.ru

В Улан-Удэ продолжается расследование уголовного дела в отношении 53-летнего индивидуального предпринимателя. В его строении, использовавшемся для предоставления в аренду жилья, во время пожара погиб человек и пострадали еще несколько постояльцев На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств мужчине уже предъявлено обвинение в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем смерть человека», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Также по этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц контролирующих правоохранительных органов, допустивших ведение незаконной предпринимательской деятельности, статье УК РФ «неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло смерть человека». Напомним , по данным следствия, индивидуальный предприниматель на своем придомовом участке в ДНТ «Урда-Уула» на территории Улан-Удэ возвел трехэтажное строение под коммерческие цели. На первом этаже размещалась станция технического обслуживания автомобилей; на втором и третьем этаже были обустроены 15 жилых помещений, которые предоставлялись в краткосрочную или долгосрочную аренду для проживания. Около полуночи 28 мая произошло возгорание этого строения. Огонь быстро распространился по верхним деревянным этажам здания, где в жилых помещениях находились 11 постояльцев. При эвакуации из горящего здания повреждения и ожоги получили женщина и два мальчика. При тушении пожара внутри здания обнаружено тело одного постояльца – жителя Иркутской области.По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. Следствием при наличии достаточных оснований заявлено ходатайство об избрании в отношении предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом ходатайство не удовлетворено.В это же время в отношении предпринимателя возбуждено еще одно уголовное дело по статье УК РФ «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека», в рамках которого мужчина вновь задержан. После соединения уголовных дел в одно производство, следствием с учетом совокупности преступлений вновь будет заявлено ходатайство об избрании в отношении предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в управлении.Фото: 03.mchs.gov.ru