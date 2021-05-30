В Бурятии за сутки зарегистрирован 81 новый случай коронавируса

29 мая умер один больной



В Бурятии на утро 30 мая зарегистрирован 81 новый случай COVID-19. Из них 59 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



54% (20 661) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 4269 человек. Амбулаторное лечение проходят 85 пациентов с COVID-19.



29 мая умер 1 больной от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



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