В Улан-Удэ состоялось открытие «Буряад ТВ»

Телеканал начал трансляцию передач в 12:00 часов по местному времени



Открытие и запуск вещания первого круглосуточного телеканала на бурятском языке состоялось в День образования Бурятии, 30 мая в Улан-Удэ. «Буряад ТВ» начал трансляцию передач в 12:00 часов по местному времени, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Участников торжественного открытия, зрителей канала и всех жителей республики с историческим событием поздравил глава Бурятии.



- Уважаемые земляки, дорогие зрители! Я хочу всех поздравить в этот замечательный день с тем, что наш телеканал открывается! Мы долго к этому шли и, наконец, пришли. Пусть этот канал будет интересен, востребованным всеми, пусть его смотрят круглые сутки, пусть все присоединяются к богатой бурятской культуре. Урагшаа! – отметил Алексей Цыденов.







Он также подчеркнул, что событие является знаковым, ведь именно сегодня отмечается День Бурятии, 98 лет.



- Россия большая страна, и сила ее в многообразии. И когда каждый народ, составляющий большую страну, сохраняет свою идентичность, уникальность, самобытность, историю, это и создает многообразие в целом. Бурятия с тысячелетней историей, богатейшей культурой должна сохранять свою идентичность, ведь глобализация размывает границы общения, это влияет на сохранение языков народов мира. А если создавать, условия, когда люди с интересом и желанием будут погружаться в язык, культуру, то это, безусловно, поспособствует сохранению. И наша задача, задача телеканала состоит в том, чтобы создать интересный, востребованный контент, который хотелось бы смотреть носителям языка, а у тех, кто не говорит (на бурятском), появился стимул выучить, - заявил глава Бурятии.



После слов приветствия и поздравлений начался обратный отсчет перед запуском эфира канала в кабельной сети «Ростелекома» (платформа Wink) на 750 кнопке и в интернете - на сайте



- Этот знаменательный момент произошел! В этот день первый бурятский канал впервые вышел в эфир. Это очень волнительный момент для всех нас, для моей команды, мы долго готовились. Это большой праздник. Еще раз хочу сказать всем спасибо! – заявил руководитель «Буряад ТВ» Виталий Раднаев.







Глава Бурятии и гости мероприятия посетили студии телеканала, им продемонстрировали технические возможности и рассказали о выпускаемых программах и целях.



«Буряад ТВ» будет вещать 168 часов в неделю - 24 часа все 7 дней недели. Лицензия универсальная и позволяет выпускать информационные, развлекательные, спортивные, детские и культурно-просветительские телепередачи.



Телеканал призван создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.







Напомним, что 25 мая «Буряад ТВ» федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) была выдана лицензия на вещание первому бурятскому национальному телеканалу.



Открытие и запуск вещания первого круглосуточного телеканала на бурятском языке состоялось в День образования Бурятии, 30 мая в Улан-Удэ. «Буряад ТВ» начал трансляцию передач в 12:00 часов по местному времени, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Участников торжественного открытия, зрителей канала и всех жителей республики с историческим событием поздравил глава Бурятии.- Уважаемые земляки, дорогие зрители! Я хочу всех поздравить в этот замечательный день с тем, что наш телеканал открывается! Мы долго к этому шли и, наконец, пришли. Пусть этот канал будет интересен, востребованным всеми, пусть его смотрят круглые сутки, пусть все присоединяются к богатой бурятской культуре. Урагшаа! – отметил Алексей Цыденов.Он также подчеркнул, что событие является знаковым, ведь именно сегодня отмечается День Бурятии, 98 лет.- Россия большая страна, и сила ее в многообразии. И когда каждый народ, составляющий большую страну, сохраняет свою идентичность, уникальность, самобытность, историю, это и создает многообразие в целом. Бурятия с тысячелетней историей, богатейшей культурой должна сохранять свою идентичность, ведь глобализация размывает границы общения, это влияет на сохранение языков народов мира. А если создавать, условия, когда люди с интересом и желанием будут погружаться в язык, культуру, то это, безусловно, поспособствует сохранению. И наша задача, задача телеканала состоит в том, чтобы создать интересный, востребованный контент, который хотелось бы смотреть носителям языка, а у тех, кто не говорит (на бурятском), появился стимул выучить, - заявил глава Бурятии.После слов приветствия и поздравлений начался обратный отсчет перед запуском эфира канала в кабельной сети «Ростелекома» (платформа Wink) на 750 кнопке и в интернете - на сайте www.buryad.tv . С июня «Буряад ТВ» начнет вещание еще в двух кабельных сетях: ПАО МТС и АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Стрела Телеком/Дом.ру Улан-Удэ).- Этот знаменательный момент произошел! В этот день первый бурятский канал впервые вышел в эфир. Это очень волнительный момент для всех нас, для моей команды, мы долго готовились. Это большой праздник. Еще раз хочу сказать всем спасибо! – заявил руководитель «Буряад ТВ» Виталий Раднаев.Глава Бурятии и гости мероприятия посетили студии телеканала, им продемонстрировали технические возможности и рассказали о выпускаемых программах и целях.«Буряад ТВ» будет вещать 168 часов в неделю - 24 часа все 7 дней недели. Лицензия универсальная и позволяет выпускать информационные, развлекательные, спортивные, детские и культурно-просветительские телепередачи.Телеканал призван создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.Напомним, что 25 мая «Буряад ТВ» федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) была выдана лицензия на вещание первому бурятскому национальному телеканалу.