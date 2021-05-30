В Бурятии высадили более 12 тысяч деревьев на месте лесного пожара

В мероприятии приняли участие сотрудники Бичурского лесхоза и волонтеры



Лесники и волонтеры высадили более 12 тысяч деревьев в Бичурском районе Бурятии, где в 2016 году произошел сильный лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



"Посадка прошла на территории, погибшей от верхового лесного пожара 2016 года. В посадке участвовали сотрудники Бичурского лесхоза и лесничества, волонтеры экологического движения "Новая энергия", а также студенты", - сообщает РАЛХ.



Восстановление погибших лесов - одна из основных задач национального проекта "Экология", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Основная задача проекта и региональной программы "Сохранение лесов" - обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов до 100% к 2024 году. В этом году в Бурятии лесники планируют высадить более 6,3 млн сеянцев сосны на площади 1,8 тыс. га.



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