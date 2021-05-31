В Бурятии суточное число случаев COVID-19 уже выше 90

Стационары вновь заполняются больными, в них лечатся 550 человек



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 38 590. Это на 92 случая больше, чем было в воскресенье, 54% (20 717) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 896 человек, за минувшие сутки – умер один человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 92 новых случаев коронавируса: 66 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4 482 человека.



В стационарах получают лечение 550 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 334. В отделениях реанимации находится 53 пациента (из них старше 65 лет –25), на ИВЛ – 33 пациента (из них старше 65 –17), в том числе на неинвазивной ИВЛ–24.



Амбулаторное лечение проходят 127 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 37 017 (+44) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 636 коек: занято – 550, свободно – 86 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,5%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 639 человек, с нарастающим итогом – 999 442 человек.



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