«Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен»

В Улан-Удэ стартует летняя оздоровительная кампания, которая пройдет под этим, уже не сатирическим девизом



В Улан-Удэ сегодня начинают работу лагеря с дневным пребыванием, в которых дети будут находиться с 8:30 до 14:30. В пришкольных лагерях будет организовано двухразовое питание. Загородные оздоровительные лагеря открываются в июне, сообщили в пресс-службе городской .



С 1 июня планируется открытие первого сезона в лагерях «Байкальские волны» и «Огонёк», со 2 июня – в «Роднике», с 5 июня – в «Чайке». Заезд в спортивные загородные лагеря начнется в середине июня: 11 июня – «Старт», 13 июня – «Зорька», 16 июня – «Надежда», 17 июня - «Юнтур».



В этом году администрация Улан-Удэ открывает 53 лагеря с дневным пребыванием, 19 лагерей труда и отдыха и 10 муниципальных загородных оздоровительных лагерей. Летним отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 9,3 тысячи детей.



«Все школы, учреждения дополнительного образования, спортивные школы прошли экспертизу и завершают процедуру получения санитарно-эпидемиологических заключений в управлении Роспотребнадзора», - рассказалазаместитель председателя Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова.



Перед открытием во всех лагерях провели противоклещевую обработку, мероприятия по антитеррористической, противопожарной безопасности, текущий ремонт. Приобретены рециркуляторы, бесконтактные термометры и дозаторы. Резервный фонд в загородных лагерях составляет 200 койко-мест в смену на случай инфекционного заболевания.



Основным организатором питания является городской комбинат школьного питания. Все лагеря прикреплены к медицинским учреждениям.



«В условиях риска распространения COVID-19 будет действовать одномоментный заезд и выезд сотрудников и детей в лагерь, не допускаются опоздания и временные выезды, посещения оздоровительного учреждения родителями. Наполняемость лагерей должна составлять не более 75 процентов. Наша главная задача – обеспечить детей комфортным и безопасным отдыхом, вкусной едой, медицинским обслуживанием, и чтобы во всех помещениях было тепло и уютно», - подчеркнула заместитель мэра - председатель Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.



Фото: ulan-ude-info.ru

