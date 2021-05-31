В Улан-Удэ начали ремонтировать дорогу в 113-й микрорайон

Ремонт обойдется 49,7 млн рублей, его планируется завершить до конца сентября



В Улан-Удэ в 113-м микрорайоне начался ремонт дороги протяженностью 1,8 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Дорога располагается в одном из самых активно застраиваемых и густонаселенных жилых секторов, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Сейчас дорожники демонтируют старый бордюрный камень и устанавливают новый. После этого они приступят к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, выровняют дорогу, полностью покроют дорогу новым асфальтом и построят новые тротуары.



Кроме этого будут обновлены четыре остановки общественного транспорта. На дороге построят ливневую канализацию, поэтому после ремонта здесь не должно быть луж после дождей.



«Дорожники предусмотрят перехваты на проезжей части, которые нужны для предотвращения скопления ливневых вод на проезжей части. На сегодня там отсутствует ливневая канализация», - рассказал начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.



Проводит ремонт подрядная организация ООО «НАРДЕВАН СТРОЙ». Всего на ремонт дороги выделено около 49,7 млн рублей. Ремонт планируется завершить до конца сентября этого года.



Напомним, в этом году в городе будет построено 29 новых участков дорог протяженностью 33 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На строительство всех объектов выделена сумма в размере 700 млн рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru

