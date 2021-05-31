Баргузинский район Бурятии стал самым юным

Доля детей в населении муниципалитета превысила 35 процентов



Доля детей в возрасте до 18 лет в численности населения Бурятии достигла 27% или 266,3 тыс человек, из которых 137 тыс мальчиков и 129,3 тыс девочек, сообщает Бурятстат.



Среди муниципалитетов республики на начало 2020 года лидерство по количеству проживающих детей занял Баргузинский район, где численность детей составила 35,1 % от всего населения района. На втором месте – Джидинский и Окинский (по 28,6 %) районы. Столица республики –

Улан-Удэ – насчитывает 25,2 % детского населения (110,8 тыс человек) и это наименьшая доля детского населения среди муниципальных образований республики.



В Бурятии был риск спада рождаемости. В 2019 году родилось на 1438 детей меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году наблюдался рост: родилось 12682 ребенка, что на 211 больше, чем в предыдущем.



По статистике мальчиков рождается больше, чем девочек. Не стал исключением и 2020 год: из общего числа родившихся 6469 – мальчики и 6213 – девочки.



Положительную роль в изменениях рождаемости сыграли реализуемые в последние годы государственные программы, которые позволяют семьям улучшить свое материальное и социальное положение: выплата материнского капитала как на федеральном, так и на региональном уровнях; пособия семьям, имеющих детей. На конец 2020 года получателями ежемесячных детских пособий были 73,7 тыс детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет из числа малообеспеченных семей, из них 20,3 % – одинокие матери. Всего было выделено 358 млн рублей.



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