В Бурятии на фоне роста заболеваемости ковидом ужесточают ограничительные меры

Спортивные мероприятия будут проходить преимущественно без зрителей
30 мая на внеплановом заседании Республиканского оперативного штаба глава Бурятии Алексей Цыденов дал ряд поручений по реализации дополнительных мер борьбы с COVID-19.
Как сообщили в пресс-службе правительства республики, Минздрав РБ круглосуточно ведет мониторинг коечного фонда. Разворачиваются дополнительные койки в ковидных стационарах. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 636 коек: занято – 550, свободно – 86 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,5%.
Медицинские организации усиливают работу call–центров, а также горячей линии 122.
Со 2 июня по 1 июля будут приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения в поликлиниках Улан-Удэ.
Минпрому Бурятии поручено проводить мониторинг наличия лекарств для лечения коронавируса в аптеках.
Спортивные и физкультурные мероприятия на территории республики будут проходить преимущественно без зрителей. Проведение мероприятий со зрителями в объеме не более 50 процентов возможно только при согласовании с Министерством спорта и молодежной политики. Кроме того, все мероприятия, проводимые в универсальном зале ФСК, должны быть согласованы на оперативном штабе.
Отдельное внимание членами штаба уделено контрольным мероприятиям. С 31 мая в ежедневном порядке проводятся рейды мобильных групп в коллективных средствах размещения, общественных местах, на объектах торговли, общественного питания, и на транспорте. Также рейды мобильных групп будут проходить по вечерам.
- За период работы с 21 октября 2021 года мобильными группами составлено более 15 тысяч протоколов. Уважаемые жители Бурятии, благополучие всех нас и наших близких зависит от нашего с вами ответственного отношения, в первую очередь, к своему здоровью. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы обеспечить меры профилактики, вашу безопасность. Но без вашей помощи нам не одолеть новую волну. Защитите себя! Носите маски в общественном транспорте, в местах большого скопления людей, соблюдайте правила дистанцирования, - обратился к жителям Бурятии зампред правительства Пётр Мордовской.
Напомним, с начала мая суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике выросла в четыре раза и по состоянию на 31 мая составила 92 случая.
Фото: «Номер один»
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