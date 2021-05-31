В Бурятии возможны кратковременные отключения телерадиосигнала

Локальные неудобства ждут жителей республики с 31 мая по 6 июня



В Бурятии с 31 мая по 6 июня возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями из-за проведения профилактических и других плановых работ, требующих отключения передающего оборудования, сообщили в минтрансе республики.



Ограничения коснутся:



Бичура. 1 июня. РТРС-1, РТРС-2, Радио России с 12:00-17:00;

Бичура. 31 мая. РТРС-1, РТРС-2, Радио России с 12:00-17:00;

Улан-Удэ. 1 июня. РТРС-2, Радио России + ГТРК "Бурятия", Маяк + ГТРК "Бурятия", Вести ФМ + ГТРК "Бурятия", Радио Шансон, Радио Энергия FM с 10:00-16:00;

Улан-Удэ. 1 июня. РТРС-1 с 10:30-16:00;

Улан-Удэ. 2 июня. РТРС-2, Радио России + ГТРК "Бурятия", Маяк + ГТРК "Бурятия", Вести ФМ + ГТРК "Бурятия", Радио Шансон, Радио Энергия ФМ с 10:00-16:00;

Улан-Удэ. 2 июня. РТРС-1 с 10:30-16:00;

Улан-Удэ. 31 мая. РТРС-2, Радио России + ГТРК "Бурятия", Маяк + ГТРК "Бурятия", Вести ФМ + ГТРК "Бурятия", Радио Шансон, Радио Энергия FM с 10:00-16:00;

Улан-Удэ. 31 мая. РТРС-1 с 10:30-16:00.



Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.



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