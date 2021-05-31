В Улан-Удэ проложат обводной канал в подтапливаемом поселке

В Тулунже в 39 домах наблюдается незначительный выход грунтовых вод в подпольях и на приусадебных участках



В Улан-Удэ остается на контроле городских служб ситуация в подтапливаемом поселке Тулунжа. Уровень воды в реке Тулунжа 30 мая составил 65 см. Под угрозой подтопления находятся 35 домов по улицам Княжеская и Казачья, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«На сегодня запланированы работы по проведению обводного канала вдоль переулка Тулунжинский и ООО «Элит Лайн» протяженностью около 300 метров на территории Иволгинского района», - сообщили в муниципальном управлении по ЧС.



Для проведения работ привлечены четыре единицы техники, восемь человек.



А 28 мая Комбинат по благоустройству провел работы по расчистке русла реки.



Представители администрации Советского района Улан-Удэ, управления по ЧС, администрации Иволгинского района, Республиканского управления ГО и ЧС, МУП «Водоканал», Комитета городского хозяйства провели подворный обход дачного товарищества «Современник». Отмечается подъем уровня воды в карьере «Тулунжа», проведено обследование жилмассива в береговой линии.



В 39 домах наблюдается незначительный выход грунтовых вод в подпольях и на приусадебных участках, где проживает 130 человек, в том числе 52 ребенка и один инвалид.



Фото: ulan-ude-info.ru



