Улан-Удэ стал одним из лидеров роста цен на жилье в России

Квартиры на вторичном рынке за год подорожали на треть





Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в России на конец мая составляет 78,1 тысячу руб. за 1 кв. м. Это на 24% выше, чем год назад, следует из исследования аналитиков ЦИАН, сообщает РБК

Заметнее всего, по статистике ЦИАН, квартиры на вторичном рынке за год подорожали в Чите (+36,9%), Нижнекамске (+35,1%), Улан-Удэ (+34,4%), Петропавловске-Камчатском (+33,2%) и Курске (+32,9%).В Москве за год средняя стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 15,7%, а в Санкт-Петербурге — на 24,8%. Меньше всего за год выросли цены на вторичку в Нальчике (+1,6%) и Волгодонске (+1,9%).«В ближайшее время на рынке сохранится тенденция на замедление роста цен — с высокой вероятностью они будут расти не быстрее 1 п. п. в месяц. Ожидать высоких показателей спроса также не приходится. Помимо снижающейся летом активности, причинами являются планируемое повышение ставок по ипотечным кредитам и эффект высокой базы (цены находятся на максимуме). Фактором стабилизации стоимости остается рост объема предложения», — прокомментировал результаты исследования руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.Фото: «Номер один»