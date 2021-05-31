БГСХА начнет готовить казаков

Академия вошла в ассоциацию российских вузов, реализующих казачий компонент в образовании



Бурятская государственная сельскохозяйственная академия вошла в ассоциацию российских вузов, реализующих казачий компонент в образовании. Решение о создании ассоциации принято 28 мая на заседании постоянной комиссии по научно-исследовательской работе Совета при президенте РФ по делам казачества.



Заседание комиссии прошло в минобрнауки России под председательством главы ведомства Валерия Фалькова, сообщили в пресс-службе БГСХА.



«Деятельность университетов, которые вошли в ассоциацию, будет направлена на развитие системы подготовки кадров для казачьих обществ и целевое обучение казаков с последующим прохождением государственной или муниципальной службы. Важной задачей ассоциации также станет изучение истории российского казачества и противодействие исторической фальсификации», — подчеркнул министр.



Валерий Фальков отметил важность реализации задач стратегии развития государственного политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года.



Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда выразил уверенность в высоком потенциале современного казачества.



«Ресурс этих людей огромен: казаки хотят служить своей Родине так же беззаветно и преданно, как служили их предки. Патриотизм и любовь к родной земле у казаков — на генном уровне. Потому желание это неистребимо. Оно связано с глубоким чувством ответственности за судьбу страны. Казаки по своей сути – государственники», — подчеркнул атаман.



Для воспитания и поддержания государственного мышления, по словам атамана, и нужна система непрерывного казачьего образования.



«Казачий дух нужно начинать воспитывать с малых лет, в казачьем детском саду, затем 11 лет в школе преподавать историю, культуру и быт предков, и уже в студенческом возрасте обучить азам казачьего самоуправления и самоорганизации. Преемственность знаний даст свой результат», — отметил Николай Долуда.



Фото: Забайкальское казачье войско





