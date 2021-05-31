В Бурятии черные грифы прилетели в Тункинский нацпарк

Мастера Буривуда получили шанс снимать ремейк «Золота Маккены»











В Бурятии в Тункинском национальном парке в местности Могой-Горхон зафиксировали стаю черных грифов – семь птиц. В момент их обнаружения, у грифов была трапеза, сообщили в пресс-службе резервата.



«Поразительное зрелище – наблюдать несколько черных грифов одновременно в Тункинской долине. Увидеть этих редких птиц крайне трудно. Возможно, они прилетели из других регионов» - прокомментировал директор нацпарка Алдар Доржиев.



Большинство россиян, если и имеют представление о грифах, то только по очень популярному в СССР голливудскому боевику «Золото Маккены» 1969 года с Грегори Пеком, Омаром Шарифом,[ Телли Саваласом, Тедом Кэссиди, Джули Ньюмар и Камиллой Спарв в главных ролях, поставленному по одноименному роману писателя Уилла Генри. В основу романа легла легенда о потерянном золоте Адамса. В 1973 году картина демонстрировалась на внеконкурсном показе VIII Московского международного кинофестиваля. А в июне-августе 1974 года вышла на экраны СССР, и ее посмотрели 63 миллиона человек. Помимо обычного дубляжа, выполненного на студии Мосфильм, прокатный вариант включал в себя и новую версию (русский текст Леонида Дербенёва) песни «Старый гриф-стервятник» (англ. Old Turkey Buzzard), которую исполнил Валерий Ободзинский.



Гриф - очень крупная птица семейства ястребиных, общая длина тела может достигать 1 метра, с очень широкими крыльями с размахом до 2,5 метров и весом 7-12 кг. Питаются падалью. Высматривают свою добычу, паря на большой высоте над местностью.



Грифы обитают в гористых местностях там, где есть лесные массивы. В России в наши дни обитает на северных склонах Большого Кавказа, а также на территории Краснодарского и Ставропольского края, в горных районах Осетии и Дагестана, небольшая популяция есть в Крымских горах. Обитает и в Горном Алтае.



Фото: tunkapark.ru

