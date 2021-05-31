В Улан-Удэ завершились весенние посадки деревьев

Еще свыше 16 тыс саженцев появились в столице Бурятии в рамках проекта «Зеленый город»



Свыше 70 организаций Улан-Удэ приняли участие в посадках 16 тысяч саженцев на общественных территориях и трех тысяч саженцев в городских дворах. Этой весной на улицах и в скверах появились яблоневые аллеи, аллеи акаций, калин, тополей безпуховых, кленов, сиреней, морошки, груш, миндалей и шиповника, сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.



Весенние работы начались в мае с посадок аллеи миндаля на территории Дома быта по улице Ербанова. Мэр города Игорь Шутенков вместе с учеными и студентами БГСХА посадили 50 саженцев «китайской сакуры» или луизеании трехлопастной.



Отметим, комплексная работа по озеленению города не велась с советских времен. В 2019 году был запущен по инициативе мэра Улан-Удэ проект «Зеленый город», в рамках которого за два года было посажено свыше 70 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Создан научно-технический совет по комплексному озеленению города, в состав которого вошли ведущие ученые и специалисты по лесоводству.



В течение всего мая в городских посадках деревьев, ставших традиционными, приняли участие школьники, студенты, специалисты министерств, администрации города, врачи, судьи, депутаты, следователи, прокуроры, инженеры авиазавода, железнодорожники, ветераны боевых действий, общественники, радиоведущие, журналисты, банкиры, спортсмены и другие.



«За несколько лет работы в городском лесничестве наблюдаю то, что наши горожане стали с любовью и особой заботой относиться к посадкам и саженцам. Многие берут на акции своих детей, приучают их любить природу. Люди уже знают, как правильно проводит посадку, никто ничего не требует, наоборот – атмосфера всегда была очень дружелюбная и по-семейному теплая. Мы ощущаем большую поддержку и помощь, благодарим всех за участие и внимание, - сказала и.о. директора «Городского лесничествп» Виктория Утесова.



«Зеленый город-2021» прошел с международным участием: в честь 100-летия со дня установления дипломатических отношений России и Монголии сотрудники представительства МИД России и Генерального консульства Монголии посадили 100 яблонь и сирень. В посадках возле Дома дружбы народов Бурятии приняли участие представители 14 национально-культурных автономий: азербайджанская, армянская, эвенкийская, узбекская, татарская, литовская, польская, немецкая и казахская и другие национально-культурные автономии, а также землячество шэнэхэнских бурят.



На улицах и в скверах столицы Бурятии за пятый сезон посадок «Зеленого города» появились 6240 акаций, 5310 яблонь, 1000 тополей, 850 кленов, 800 сиреней, 700 калин, 500 смородины двуиглой (морошки), 400 груш, 100 берез, 50 миндалей, 50 шиповников.



Видовой состав саженцев был разнообразным, сами саженцы поступили из Тохойского питомника из Селенгинского района. Саженцы бурятской селекции признаны самыми зимостойкими в мире, питомник имеет лицензию Бурятского НИИ сельского хозяйства и сертификаты сортового соответствия и карантинной чистоты.



Во время посадок «Городское лесничество» обеспечивало полив саженцев, с момента посадок полив стал еженедельным и для новых, и для ранее высаженных деревьев и кустарников.



Фото: ulan-ude-info.ru

