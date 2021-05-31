В Бурятии в первый день лета ожидаются заморозки

В республике пройдут сильные дожди, местами с мокрым снегом





По данным гидрометцентра, днем 1 июня на большей части Бурятии пройдут дожди, в горных районах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с. Температура ночью +1,+6, местами до 0,-2, заморозки, по юго-западным и северным районам до -3,-7. Температура днем составит +7,+12, местами до +17, по крайнему северу до +21.

Ночью 2 июня южный циклон вызовет в большинстве районов дожди, в горных районах мокрый снег, местами сильные осадки, порывистый ветер до 15-22 м/с.Фото: pixabay.com