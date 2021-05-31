Иркутская область и Бурятия вместе просят грант для НОЦ «Байкал»

В программе НОЦ - проекты по переработке промотходов и возобновляемых ресурсов, а также - биофарм







Иркутская область и Бурятия направили совместную заявку на грант в целях развития межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал», сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Напомним, что победители конкурса минобрнауки РФ получают гранты в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции вузов и научных институтов, их кооперации с организациями реального сектора экономики.



«Организация межрегионального научно-образовательного центра «Байкал» мирового уровня инициирована Иркутской областью совместно с Бурятией для консолидированной поддержки динамичного развития отраслей, определяющих научно-технический прогресс регионов, а также достижения целей и индикаторов, закрепленных Стратегией пространственного развития Российской Федераци»и, - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Основной задачей НОЦ «Байкал» является содействие экономическому развитию регионов посредством кооперации науки, образования и производства, расширения исследований и разработок, внедрения новых технологий.



Заявка сформирована проектным офисом НОЦ на базе ИРНИТУ и рабочей группой по подготовке документов на участие в конкурсе, в которую вошли представители правительств Иркутской области и Бурятии, региональных органов исполнительной власти, научно-образовательного сообщества. В программу деятельности НОЦ «Байкал» включены проекты по направлениям глубокой переработки промышленных отходов, комплексной переработки возобновляемых природных ресурсов, а также биофарма.



«Победа в конкурсе гарантирует приоритетную поддержку реализации проекта, в том числе финансовую, нормативную, инфраструктурную, как на федеральном уровне, так и на региональном, - отметил Игорь Кобзев. - Статус НОЦ важен для решения экономических, социальных, научно-технологических и иных совместных задач Иркутской области и Бурятии, а также реализации целей и достижения индикаторов, закрепленных Стратегией пространственного развития Российской Федерации.



При поддержке правительств Иркутской области и Бурятии консорциум научно-образовательных организаций с предприятиями реального сектора экономики призван отвечать новым вызовам, способствовать получению новых конкурентоспособных технологий и их коммерциализации, осуществлять подготовку кадров для решения крупных научно-технологических задач в интересах развития отраслей для увеличения прибыли и ВРП субъектов.



Среди задач НОЦ консолидация усилий научно-образовательных организаций и предприятий реального сектора экономики по использованию уникального природного потенциала Иркутской области и Бурятии; исследования и разработки мирового уровня, получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов; реализация комплексных научно-технических проектов и программ полного инновационного цикла, включая вывод наукоемких продуктов и услуг на внутренние и международные рынки; внедрение цифровых технологий во все сферы деятельности; подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач в интересах развития отраслей; обеспечение мирового лидерства по приоритетных направлениям НОЦ.



Как отметил Андрей Иванов, директор Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского, важность проекта НОЦ «Байкал» состоит в том, что его реализация приведет к развитию сразу двух регионов, расположенных по берегам великого озера.



«Так сложилось исторически, что на Байкале изучаются все аспекты человеческих знаний. Тем сложнее было выбрать несколько ключевых направлений. В проект программы деятельности НОЦ включены переработка промышленных отходов и древесины, биофарма. Все это связано не только с развитием конкретных отраслей, но и с улучшением экологической ситуации, появлением здоровьесберегающих технологий. Таким образом, решается целый ряд задач. Надеемся, что реализации проекта по созданию НОЦ «Байкал» даст серьезный мультипликативный эффект», - сказал Андрей Иванов.



Фото: pixabay.com

