В Улан-Удэ пассажиров без маски штрафуют

С начала мая суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике выросла в четыре раза



В Улан-Удэ продолжаются рейды по проверке масочного режима в общественном транспорте. Сегодня мобильная группа из сотрудников Комитета по транспорту администрации Улан-Удэ, представителей ГИБДД и транспортной инспекции провела рейд на улице Бабушкина, вблизи Республиканского бизнес-инкубатора, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.



«С 24 мая была возобновлена работа мобильных групп по соблюдению масочного режима, в том числе и на общественном транспорте. Как вы видите, сегодня у нас работает мобильная группа по проверке автобусов и городских маршрутов на соблюдение масочного режима. Напоминаем, что соблюдение масочного режима в общественном транспорте это обязательное требование для всех граждан», - рассказал сотрудник комитета по транспорту Роман Загорский.



За сегодняшний день было проверено более 50 автобусов и около 300 пассажиров, выявлены нарушения со стороны физических лиц, составлены протоколы и проведены профилактические беседы.



Нарушители масочного режима привлекаются к административной ответственности по ст.15.1. республиканского закона об административных правонарушениях. Для физических лиц штраф составляет 1,5 тыс рублей, для должностных лиц - до 7 тыс рублей, а для юридических - до 25 тыс рублей.



Напомним, с начала мая суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике выросла в четыре раза и по состоянию на 31 мая составила 92 случая. Власти республики ужесточают профилактические меры.



Фото: ulan-ude-info.ru