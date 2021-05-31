Улан-Удэ посетила глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг

Она направляется в Санкт-Петербург, где проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым



Рабочий визит министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Россию по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея.Лаврова начался 30 мая, сообщает



На монголо-российском пограничном переходе Алтанбулаг-Кяхта монгольскую делегацию во главе с министром Б.Батцэцэг встретили и приветствовали министр культуры Бурятии Соелма.Дагаева и министр по сотрудничеству с Монголией Даба-Жалсан Чирипов.



После этой торжественной церемонии монгольская делегация ознакомилась с процессом расширения и модернизации российского пограничного пункта Кяхта, посетила музей монголо-русской дружбы и дом-музей Д.Сухбаатара и возложила цветы к памятнику полководца Д.Сухбаатара.



В Улан-Удэ делегацию принял первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин. Состоялись торжественный прием и обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве.



Напомним, что официальная часть рабочего визита министра иностранных дел Б.Батцэцэг в Россию начнется с 31 мая. Она проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



Фото: montsame.mn

Рабочий визит министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Россию по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея.Лаврова начался 30 мая, сообщает МОНЦАМЭ На монголо-российском пограничном переходе Алтанбулаг-Кяхта монгольскую делегацию во главе с министром Б.Батцэцэг встретили и приветствовали министр культуры Бурятии Соелма.Дагаева и министр по сотрудничеству с Монголией Даба-Жалсан Чирипов.После этой торжественной церемонии монгольская делегация ознакомилась с процессом расширения и модернизации российского пограничного пункта Кяхта, посетила музей монголо-русской дружбы и дом-музей Д.Сухбаатара и возложила цветы к памятнику полководца Д.Сухбаатара.В Улан-Удэ делегацию принял первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин. Состоялись торжественный прием и обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве.Напомним, что официальная часть рабочего визита министра иностранных дел Б.Батцэцэг в Россию начнется с 31 мая. Она проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Фото: montsame.mn